https://ria.ru/20210603/kredit-1735463011.html

Ямал обсуждает кредит в 50 млрд рублей на проект Северного широтного хода

Ямал обсуждает кредит в 50 млрд рублей на проект Северного широтного хода - РИА Новости, 03.06.2021

Ямал обсуждает кредит в 50 млрд рублей на проект Северного широтного хода

и. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены привлечь инфраструктурный кредит в размере 50 миллиардов рублей на строительство моста через Обь по... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:16

2021-06-03T16:16

2021-06-03T16:16

ямало-ненецкий автономный округ

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены привлечь инфраструктурный кредит в размере 50 миллиардов рублей на строительство моста через Обь по проекту Северного широтного хода, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Глава государства подчеркнул, что такие кредиты будут предоставляться субъектам под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.Кроме того, Путин подчеркнул, что Ямал совместно с крупными российскими компаниями с помощью механизма инфраструктурных кредитов сможет запустить строительство Северного широтного хода. По словам президента, железнодорожная магистраль даст "импульс освоению богатейших ресурсов Арктики". Этот проект давно прорабатывается, и пора его запускать, подчеркнул Путин.Артюхов подчеркнул, что не исключает роста госдолга Ямала, составляющего на июнь около 7 миллиардов рублей, однако, по его словам, власти региона к этому готовы, так как понимают, что средства будут вложены в проект с окупаемостью, с большими косвенными эффектами для региональной экономики, и все вернется в виде налогов и потенциального роста экономики. К тому же, подчеркнул Артюхов, проект Северного широтного хода затрагивает и соседние регионы."Это не вложение в социальные выплаты, это вклад в развитие – для чего механизм и придуман правительством РФ, поддержан президентом. Надеемся, что прояснится весь механизм в ближайшее время, и мы сможем говорить о конкретных вещах... Мы все заявки, инициативы проявили на самом высоком уровне, нужно теперь дождаться, когда все сложится, и идти вперед", - добавил Артюхов.В феврале полпред в УрФО Владимир Якушев заявил журналистам, что запуск Северного широтного хода откроет доступ к запасам 6 триллионов кубометров газа, расположенным на территории Ямала. По его словам, Северный широтный ход также даст возможность перебросить на Северную железную дорогу порядка 20 миллионов тонн груза, которые попадают на загруженные участки Транссиба, и освободить трафик. Он подчеркнул, что Северный широтный ход "эффективен со всех сторон" и ежегодно будет приносить около 500 миллиардов рублей в федеральный бюджет.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/grant-1735115690.html

https://ria.ru/20210525/dorogi-1733892655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, экономика