https://ria.ru/20210603/korova-1735486545.html

Бречалов поддержит создателя приложения по определению коров по носу

Бречалов поддержит создателя приложения по определению коров по носу - РИА Новости, 03.06.2021

Бречалов поддержит создателя приложения по определению коров по носу

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что региональные власти поддержат местного предпринимателя Алексея Сафиулина, который презентовал на Петербургском... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:59

2021-06-03T17:59

2021-06-03T17:59

удмуртская республика

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

технологии

экономика

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УФА, 3 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что региональные власти поддержат местного предпринимателя Алексея Сафиулина, который презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приложение для смартфона Face ID, идентифицирующее коров и коз по снимку их носа."Алексей Сафиулин из Удмуртии на полях ПМЭФ презентовал свой стартап ― мобильное приложение для смартфона, которое будет распознать крупный рогатый скот по рисунку носа (дерматоглифическому узору). Достаточно навести камеру, и вы получите доступ ко всей важной информации о животном, в том числе о прививках и потомстве", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, это первая в мире технология идентификации животных по рисунку носа. "Алексей решил разработать приложение, потому что столкнулся с проблемами учета на собственной ферме в 150 голов, которых в перспективе планируется 2 тысячи", - пояснил глава Удмуртии."У нас рок-н-ролльные предприниматели работают и не боятся изменений, формируют эти изменения. Поэтому я хочу, (чтобы) уважаемые эксперты обратили внимание на этот проект и его поддержали. Ну а то, что мы поддержим, это точно", - сказал Бречалов на презентации проекта на ПМЭФ."Это будет своего рода Face ID для крупного рогатого скота и коз. Идентификацию нельзя подделать, нельзя потерять как бирку, и она совершенно безвредна для коровы", - цитирует пресс-служба слова Сафиулина.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/brechalov-1735046142.html

https://ria.ru/20210525/udmurtiya-1733882033.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), технологии, экономика