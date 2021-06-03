https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735464264.html

Попова назвала число случаев заражения новыми штаммами коронавируса

Попова назвала число случаев заражения новыми штаммами коронавируса - РИА Новости, 03.06.2021

Попова назвала число случаев заражения новыми штаммами коронавируса

Из более тысячи выявленных вариантов коронавируса в России, которые вызывают опасения, 70% - это британский штамм, 24% - индийский и 6% - южноафриканский,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:20

2021-06-03T16:20

2021-06-03T16:45

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

здоровье - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Из более тысячи выявленных вариантов коронавируса в России, которые вызывают опасения, 70% - это британский штамм, 24% - индийский и 6% - южноафриканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, - это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% - это британский, 24% - индийский и 6% - южноафриканский штамм из 1 068 изолятов",- сказала Попова на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734869929.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, общество