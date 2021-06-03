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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735432403.html
Попова прокомментировала сообщения о лабораторном происхождении COVID-19
Попова прокомментировала сообщения о лабораторном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
Попова прокомментировала сообщения о лабораторном происхождении COVID-19
Убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:14
2021-06-03T14:14
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен считают, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, которые описали в статье. Авторы исследования заявили, что обнаружили ряд особенностей коронавируса, указывающие на то, что имела место "целенаправленная манипуляция"."Мы смотрим, что публикуется, пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано",- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова прокомментировала сообщения о лабораторном происхождении COVID-19

14:14 03.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен считают, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, которые описали в статье. Авторы исследования заявили, что обнаружили ряд особенностей коронавируса, указывающие на то, что имела место "целенаправленная манипуляция".
"Мы смотрим, что публикуется, пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано",- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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