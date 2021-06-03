https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735387523.html

Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой

Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой - РИА Новости, 03.06.2021

Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой

Ограничения из-за COVID-19 не должны снижать качество жизни, в России получилось этому следовать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:37

2021-06-03T11:37

2021-06-03T11:37

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ограничения из-за COVID-19 не должны снижать качество жизни, в России получилось этому следовать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Как отметила глава Роспотребнадзора, пандемия показала, что мир уязвим для биологических угроз."Но эта уязвимость при должном знании, при должной организации, она, в общем, преодолима. И когда есть специалисты, есть ученые, есть практики, и когда их слышит государство, руководство страны, когда верит, тогда получается то, что в принципе получается в Российской Федерации, когда мы так, как другие страны, не останавливали жизнь и экономику", - добавила Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество