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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735387523.html
Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой
Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой - РИА Новости, 03.06.2021
Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой
Ограничения из-за COVID-19 не должны снижать качество жизни, в России получилось этому следовать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:37
2021-06-03T11:37
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ограничения из-за COVID-19 не должны снижать качество жизни, в России получилось этому следовать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Как отметила глава Роспотребнадзора, пандемия показала, что мир уязвим для биологических угроз."Но эта уязвимость при должном знании, при должной организации, она, в общем, преодолима. И когда есть специалисты, есть ученые, есть практики, и когда их слышит государство, руководство страны, когда верит, тогда получается то, что в принципе получается в Российской Федерации, когда мы так, как другие страны, не останавливали жизнь и экономику", - добавила Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой

11:37 03.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ограничения из-за COVID-19 не должны снижать качество жизни, в России получилось этому следовать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Говорят великие диетологи, что ни одна диета не должна снижать качество жизни. Так и ни одни ограничения принципиально качество нашей жизни снижать были бы не должны. Мы так считали, мы в это верили, мы знали, что это можно сделать. И это, в принципе, у нас получилось", - рассказала Попова на ПМЭФ.
Как отметила глава Роспотребнадзора, пандемия показала, что мир уязвим для биологических угроз.
"Но эта уязвимость при должном знании, при должной организации, она, в общем, преодолима. И когда есть специалисты, есть ученые, есть практики, и когда их слышит государство, руководство страны, когда верит, тогда получается то, что в принципе получается в Российской Федерации, когда мы так, как другие страны, не останавливали жизнь и экономику", - добавила Попова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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