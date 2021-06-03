https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735385969.html

В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19

Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:33

2021-06-03T11:33

2021-06-03T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщилось, что в столице выздоровели ещё 2682 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 070 107."В Москве выявлены 2 876 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 197 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210603/epidemiya-1735372276.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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