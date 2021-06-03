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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735385969.html
В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19
Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:33
2021-06-03T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщилось, что в столице выздоровели ещё 2682 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 070 107."В Москве выявлены 2 876 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 197 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1,2 тысячи человек с COVID-19

11:33 03.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщилось, что в столице выздоровели ещё 2682 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 070 107.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 10:27Распространение коронавируса
Иммунолог заявил о завершении эпидемии COVID-19 в России
"В Москве выявлены 2 876 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 197 человек", - говорится в сообщении.
 
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