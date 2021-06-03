https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735385710.html

Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по коронавирусу

Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по коронавирусу - РИА Новости, 03.06.2021

Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по коронавирусу

Основной группой риска по коронавирусу являются люди с нарушением эндокринной системы, сахарным диабетом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:32

2021-06-03T11:32

2021-06-03T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Основной группой риска по коронавирусу являются люди с нарушением эндокринной системы, сахарным диабетом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."То, что основной группой риска для нового коронавируса являются люди с нарушением эндокринной системы, с патологией эндокринной системы, высокого риска пациенты с сахарным диабетом и с другими нарушениями - это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного", - сказала Попова, выступая на заседании Комитета по всемирной продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество