https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735385710.html
Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по коронавирусу
Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по коронавирусу - РИА Новости, 03.06.2021
Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по коронавирусу
Основной группой риска по коронавирусу являются люди с нарушением эндокринной системы, сахарным диабетом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:32
2021-06-03T11:32
2021-06-03T11:32
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Основной группой риска по коронавирусу являются люди с нарушением эндокринной системы, сахарным диабетом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."То, что основной группой риска для нового коронавируса являются люди с нарушением эндокринной системы, с патологией эндокринной системы, высокого риска пациенты с сахарным диабетом и с другими нарушениями - это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного", - сказала Попова, выступая на заседании Комитета по всемирной продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество