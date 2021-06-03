https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735383066.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:22

2021-06-03T11:22

2021-06-03T11:22

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

республика адыгея

республика тыва

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%. 2. Еврейская автономная область 0,04%. 3. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735345600.html

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республика адыгея

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, республика адыгея, республика тыва, общество