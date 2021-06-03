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https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735382940.html
В России выявили 8933 новых случая COVID-19
В России выявили 8933 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
В России выявили 8933 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8933 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:22
2021-06-03T12:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8933 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне их было 8832. Темп прироста ускорился с 0,17 до 0,18 процента. Умерли 393 человека, выписались после лечения — 9383. У 15 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Прирост зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 2876 (накануне было 2842), Санкт-Петербурге — 841, Подмосковье — 770, Ростовской области — 158, Нижегородской — 155, Воронежской — 141, Иркутской — 111, Саратовской — 109, в Якутии и Крыму — по 100 человек.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — один случай, в Еврейской автономной области их два, а на Чукотке — пять.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 099 182 человека, из них 122 660 умерли, 4 711 982 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 171,6 миллиона. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 8933 новых случая COVID-19

11:22 03.06.2021 (обновлено: 12:09 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8933 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне их было 8832. Темп прироста ускорился с 0,17 до 0,18 процента. Умерли 393 человека, выписались после лечения — 9383. У 15 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Прирост зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 2876 (накануне было 2842), Санкт-Петербурге — 841, Подмосковье — 770, Ростовской области — 158, Нижегородской — 155, Воронежской — 141, Иркутской — 111, Саратовской — 109, в Якутии и Крыму — по 100 человек.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — один случай, в Еврейской автономной области их два, а на Чукотке — пять.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 099 182 человека, из них 122 660 умерли, 4 711 982 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 171,6 миллиона. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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