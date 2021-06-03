https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735382940.html

В России выявили 8933 новых случая COVID-19

В России выявили 8933 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021

В России выявили 8933 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8933 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:22

2021-06-03T11:22

2021-06-03T12:09

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8933 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне их было 8832. Темп прироста ускорился с 0,17 до 0,18 процента. Умерли 393 человека, выписались после лечения — 9383. У 15 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Прирост зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 2876 (накануне было 2842), Санкт-Петербурге — 841, Подмосковье — 770, Ростовской области — 158, Нижегородской — 155, Воронежской — 141, Иркутской — 111, Саратовской — 109, в Якутии и Крыму — по 100 человек.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — один случай, в Еврейской автономной области их два, а на Чукотке — пять.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 099 182 человека, из них 122 660 умерли, 4 711 982 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 171,6 миллиона. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735385710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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