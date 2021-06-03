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В России за сутки 9833 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9833 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
В России за сутки 9833 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 383 человека после COVID-19, за все время — 4 711 982, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:21
2021-06-03T11:21
2021-06-03T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 383 человека после COVID-19, за все время — 4 711 982, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 383 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 711 982", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество