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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735345600.html
Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса - РИА Новости, 03.06.2021
Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
В России количество людей, болеющих коронавирусом, постепенно снижается, но новых случаев все еще много. Где выше риск заразиться, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T01:00
2021-06-03T01:00
распространение коронавируса
эрик бровко
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России количество людей, болеющих коронавирусом, постепенно снижается, но новых случаев все еще много. Где выше риск заразиться, рассказал в интервью радио Sputnik член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.По его словам, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19, можно определить по нескольким параметрам.По его мнению, россияне, которые боятся ходить в поликлиники из-за опасений заразиться, но ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте, рискуют так же, что и посещающие медицинские учреждения, особенно если не соблюдают меры предосторожности. Если люди обращаются за медицинской помощью, это вовсе не значит, что они больны COVID-19, пояснил он."Мы не можем системно говорить о том, что в поликлиниках по всей стране оказалось больше коронавируса, чем в магазинах. Таких исследований не проводили. Я бы не стал говорить о том, что в поликлиниках у нас скапливается больше больных. Понятно, что туда люди обращаются за помощью, но у нас люди болеют не только коронавирусом. Столкнуться с зараженным COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине", — сказал Бровко.
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эрик бровко, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса

01:00 03.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России количество людей, болеющих коронавирусом, постепенно снижается, но новых случаев все еще много. Где выше риск заразиться, рассказал в интервью радио Sputnik член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.
По его словам, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19, можно определить по нескольким параметрам.
"Надо каждый раз оценивать количество людей в закрытом помещении, время, которое вы там проведете, и соблюдение социальной дистанции и масочного режима", — объяснил Бровко.
По его мнению, россияне, которые боятся ходить в поликлиники из-за опасений заразиться, но ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте, рискуют так же, что и посещающие медицинские учреждения, особенно если не соблюдают меры предосторожности. Если люди обращаются за медицинской помощью, это вовсе не значит, что они больны COVID-19, пояснил он.
"Мы не можем системно говорить о том, что в поликлиниках по всей стране оказалось больше коронавируса, чем в магазинах. Таких исследований не проводили. Я бы не стал говорить о том, что в поликлиниках у нас скапливается больше больных. Понятно, что туда люди обращаются за помощью, но у нас люди болеют не только коронавирусом. Столкнуться с зараженным COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине", — сказал Бровко.
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Распространение коронавирусаЭрик БровкоКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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