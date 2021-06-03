https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735345600.html

Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса

Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса - РИА Новости, 03.06.2021

Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса

В России количество людей, болеющих коронавирусом, постепенно снижается, но новых случаев все еще много. Где выше риск заразиться, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T01:00

2021-06-03T01:00

2021-06-03T01:00

распространение коронавируса

эрик бровко

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России количество людей, болеющих коронавирусом, постепенно снижается, но новых случаев все еще много. Где выше риск заразиться, рассказал в интервью радио Sputnik член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.По его словам, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19, можно определить по нескольким параметрам.По его мнению, россияне, которые боятся ходить в поликлиники из-за опасений заразиться, но ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте, рискуют так же, что и посещающие медицинские учреждения, особенно если не соблюдают меры предосторожности. Если люди обращаются за медицинской помощью, это вовсе не значит, что они больны COVID-19, пояснил он."Мы не можем системно говорить о том, что в поликлиниках по всей стране оказалось больше коронавируса, чем в магазинах. Таких исследований не проводили. Я бы не стал говорить о том, что в поликлиниках у нас скапливается больше больных. Понятно, что туда люди обращаются за помощью, но у нас люди болеют не только коронавирусом. Столкнуться с зараженным COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине", — сказал Бровко.

https://ria.ru/20210503/koronavirus-1731022621.html

россия

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эрик бровко, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество