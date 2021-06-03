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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210603/konkurs-1735433709.html
Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций
Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций - РИА Новости, 03.06.2021
Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций
Финальная часть первого китайско-российского конкурса по инновациям, предпринимательству молодежи откроется в июле этого года в Китае, сообщил Институт... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:34
2021-06-03T14:34
россия-китай: главное
россия
шаньдун
санкт-петербургский государственный университет
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 3 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Финальная часть первого китайско-российского конкурса по инновациям, предпринимательству молодежи откроется в июле этого года в Китае, сообщил Институт российско-китайского сотрудничества Университета Цинхуа.Представители 120 проектов из двух стран, которые успешно прошли предыдущий отбор, примут участие в двух этапах финала, которые состоятся в июле и августе в провинциях Шаньси и Шаньдун, а также в Пекине.Организованный Университетом Цинхуа, Санкт-Петербургским государственным университетом, китайской корпорацией ZGC Group и Московским инновационным кластером, конкурс является одним из важных мероприятий в рамках Годов Китайско-Российского научно-технического и инновационного сотрудничества.Конкурс сосредоточится на таких аспектах, как киберпространство, IT-технологии, передовая обрабатывающая промышленность, новые источники энергии и материалы, медицина и фармацевтика, культура, туризм, спорт и т.д.Ответственный секретарь Института российско-китайского сотрудничества университета Цинхуа Лю Вэй отметила, что этот конкурс поможет ускорить трансграничную концентрацию инновационных ресурсов, сформировать китайско-российский трансграничный механизм совместных инноваций, достичь органичной интеграции инновационных систем Китая и России, и в то же время способствовать обменам и взаимодействию между представителями молодежи двух стран.
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россия, шаньдун, санкт-петербургский государственный университет, китай, технологии, экономика

Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций

14:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди делают селфи на набережной в Китае
Молодые люди делают селфи на набережной в Китае - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Финальная часть первого китайско-российского конкурса по инновациям, предпринимательству молодежи откроется в июле этого года в Китае, сообщил Институт российско-китайского сотрудничества Университета Цинхуа.
Представители 120 проектов из двух стран, которые успешно прошли предыдущий отбор, примут участие в двух этапах финала, которые состоятся в июле и августе в провинциях Шаньси и Шаньдун, а также в Пекине.
Организованный Университетом Цинхуа, Санкт-Петербургским государственным университетом, китайской корпорацией ZGC Group и Московским инновационным кластером, конкурс является одним из важных мероприятий в рамках Годов Китайско-Российского научно-технического и инновационного сотрудничества.
Конкурс сосредоточится на таких аспектах, как киберпространство, IT-технологии, передовая обрабатывающая промышленность, новые источники энергии и материалы, медицина и фармацевтика, культура, туризм, спорт и т.д.
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Ответственный секретарь Института российско-китайского сотрудничества университета Цинхуа Лю Вэй отметила, что этот конкурс поможет ускорить трансграничную концентрацию инновационных ресурсов, сформировать китайско-российский трансграничный механизм совместных инноваций, достичь органичной интеграции инновационных систем Китая и России, и в то же время способствовать обменам и взаимодействию между представителями молодежи двух стран.
"Китай и Россия имеют прочную основу народной дипломатии и очевидную промышленную взаимодополняемость, и я с особым оптимизмом смотрю на перспективы будущего сотрудничества в области научно-технических инноваций между странами", - добавила она.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияШаньдунСанкт-Петербургский государственный университетКитайТехнологииЭкономика
 
 
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