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Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций
Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций - РИА Новости, 03.06.2021
Молодежь КНР и РФ примет участие в конкурсе научно-технических инноваций
Финальная часть первого китайско-российского конкурса по инновациям, предпринимательству молодежи откроется в июле этого года в Китае, сообщил Институт... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:34
2021-06-03T14:34
2021-06-03T14:34
россия-китай: главное
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санкт-петербургский государственный университет
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 3 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Финальная часть первого китайско-российского конкурса по инновациям, предпринимательству молодежи откроется в июле этого года в Китае, сообщил Институт российско-китайского сотрудничества Университета Цинхуа.Представители 120 проектов из двух стран, которые успешно прошли предыдущий отбор, примут участие в двух этапах финала, которые состоятся в июле и августе в провинциях Шаньси и Шаньдун, а также в Пекине.Организованный Университетом Цинхуа, Санкт-Петербургским государственным университетом, китайской корпорацией ZGC Group и Московским инновационным кластером, конкурс является одним из важных мероприятий в рамках Годов Китайско-Российского научно-технического и инновационного сотрудничества.Конкурс сосредоточится на таких аспектах, как киберпространство, IT-технологии, передовая обрабатывающая промышленность, новые источники энергии и материалы, медицина и фармацевтика, культура, туризм, спорт и т.д.Ответственный секретарь Института российско-китайского сотрудничества университета Цинхуа Лю Вэй отметила, что этот конкурс поможет ускорить трансграничную концентрацию инновационных ресурсов, сформировать китайско-российский трансграничный механизм совместных инноваций, достичь органичной интеграции инновационных систем Китая и России, и в то же время способствовать обменам и взаимодействию между представителями молодежи двух стран.
https://ria.ru/20210531/stroitelstvo-1734878013.html
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россия, шаньдун, санкт-петербургский государственный университет, китай, технологии, экономика