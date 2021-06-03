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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/komissiya-1735477421.html
ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ
ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - РИА Новости, 03.06.2021
ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ
Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:13
2021-06-03T17:14
петербургский международный экономический форум
россия
жкх
петербургский международный экономический форум (фонд)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."За коммуналку, кстати, законопроект идет, очень долго обсуждается. Мы, кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить, и ресурсные организации могут заключать договор с банками и платить, на самом деле, вместо того, чтобы заключать тысячи договоров. Этот вопрос надо решать", - сказала она, выступая на ПМЭФ-2021Предложения об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ для населения звучали ранее уже неоднократно, в частности, с такой идеей выступили в Госдуме. По мнению участников финрынка и профильных банковских ассоциаций, обнуление тарифов только спровоцирует рост комиссий по иным социально значимым платежам, таким как оплата связи и доступа в интернет, и не приведет к существенному снижению финансовой нагрузки на граждан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, жкх, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

17:13 03.06.2021 (обновлено: 17:14 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"За коммуналку, кстати, законопроект идет, очень долго обсуждается. Мы, кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить, и ресурсные организации могут заключать договор с банками и платить, на самом деле, вместо того, чтобы заключать тысячи договоров. Этот вопрос надо решать", - сказала она, выступая на ПМЭФ-2021
"Это требует наведения порядка, но не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать. Сейчас эти сервисы развиваются так быстро, что, наверное, нужно посмотреть, действительно, где может быть бесплатно, кто на себя возьмет эти затраты", - добавила глава регулятора.
Предложения об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ для населения звучали ранее уже неоднократно, в частности, с такой идеей выступили в Госдуме. По мнению участников финрынка и профильных банковских ассоциаций, обнуление тарифов только спровоцирует рост комиссий по иным социально значимым платежам, таким как оплата связи и доступа в интернет, и не приведет к существенному снижению финансовой нагрузки на граждан.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияЖКХПетербургский международный экономический форум (фонд)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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