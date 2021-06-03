https://ria.ru/20210603/komissiya-1735477421.html

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - РИА Новости, 03.06.2021

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:13

2021-06-03T17:13

2021-06-03T17:14

петербургский международный экономический форум

россия

жкх

петербургский международный экономический форум (фонд)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."За коммуналку, кстати, законопроект идет, очень долго обсуждается. Мы, кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить, и ресурсные организации могут заключать договор с банками и платить, на самом деле, вместо того, чтобы заключать тысячи договоров. Этот вопрос надо решать", - сказала она, выступая на ПМЭФ-2021Предложения об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ для населения звучали ранее уже неоднократно, в частности, с такой идеей выступили в Госдуме. По мнению участников финрынка и профильных банковских ассоциаций, обнуление тарифов только спровоцирует рост комиссий по иным социально значимым платежам, таким как оплата связи и доступа в интернет, и не приведет к существенному снижению финансовой нагрузки на граждан.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210328/zhkkh-1603194904.html

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россия, жкх, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика