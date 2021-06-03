Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/kollektor-1735396375.html
Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной
Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной - РИА Новости, 03.06.2021
Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной
Идея депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии и запретить бывшим коллекторам занимать любую должность противоречит Конституции, так как... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:10
2021-06-03T12:11
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293588_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_31378d581c4a8213a4ce5a28678fc09b.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Идея депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии и запретить бывшим коллекторам занимать любую должность противоречит Конституции, так как предполагает неравенство, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Зацаринский.Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью: лишать их пенсии, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать "любую должность"."Сразу, как профессиональный юрист, я обращаю внимание на основное: несоответствие этого высказывания Основному закону. Согласно Конституции, у нас все граждане равны независимо от вероисповедания, возраста, в данном случае - профессиональной принадлежности. Эти высказывания нарушают положения Конституции, предполагая неравенство по профессиональному признаку, а это недопустимо", - сказал Зацаринский.Кроме того, отметил он, человек может проработать в коллекторском агентстве один день. Лишать его из-за этого пенсии, по словам адвоката, - "нонсенс".Юрист считает, что сейчас коллекторская деятельность "неплохо законодательно отрегулирована". Ряд законодательных актов были приняты после нескольких трагических случаев со смертями людей, с которых требовали деньги."Вопрос в другом, в работе наших правоохранительных органов. Дело в том, чтобы правоприменительная практика изменилась и, допустим, когда гражданину поступают угрозы, или в отношении него совершаются противоправные действия, чтобы наша полиция более оперативно реагировала, возбуждались уголовные дела, проводилась доследственная проверка, чтобы этих людей помещали, по крайней мере, под домашний арест и они не продолжали заниматься этой деятельностью, не угрожали потерпевшим", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210603/kollektory-1735371832.html
https://ria.ru/20210508/kollektory-1731461043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293588_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_6f3b8db51799e2a2122054c41887c5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, общество

Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной

12:10 03.06.2021 (обновлено: 12:11 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Идея депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии и запретить бывшим коллекторам занимать любую должность противоречит Конституции, так как предполагает неравенство, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Зацаринский.
Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью: лишать их пенсии, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать "любую должность".
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
10:22
"Коллекторы — не бандиты". В Госдуме ответили на предложение Милонова
"Сразу, как профессиональный юрист, я обращаю внимание на основное: несоответствие этого высказывания Основному закону. Согласно Конституции, у нас все граждане равны независимо от вероисповедания, возраста, в данном случае - профессиональной принадлежности. Эти высказывания нарушают положения Конституции, предполагая неравенство по профессиональному признаку, а это недопустимо", - сказал Зацаринский.
Кроме того, отметил он, человек может проработать в коллекторском агентстве один день. Лишать его из-за этого пенсии, по словам адвоката, - "нонсенс".
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 08:48
Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой
Юрист считает, что сейчас коллекторская деятельность "неплохо законодательно отрегулирована". Ряд законодательных актов были приняты после нескольких трагических случаев со смертями людей, с которых требовали деньги.
"Вопрос в другом, в работе наших правоохранительных органов. Дело в том, чтобы правоприменительная практика изменилась и, допустим, когда гражданину поступают угрозы, или в отношении него совершаются противоправные действия, чтобы наша полиция более оперативно реагировала, возбуждались уголовные дела, проводилась доследственная проверка, чтобы этих людей помещали, по крайней мере, под домашний арест и они не продолжали заниматься этой деятельностью, не угрожали потерпевшим", - отметил собеседник агентства.
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния