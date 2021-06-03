https://ria.ru/20210603/kollektor-1735396375.html

Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной

Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной - РИА Новости, 03.06.2021

Юрист назвал идею Милонова лишать коллекторов пенсий антиконституционной

Идея депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии и запретить бывшим коллекторам занимать любую должность противоречит Конституции, так как... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:10

2021-06-03T12:10

2021-06-03T12:11

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общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Идея депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии и запретить бывшим коллекторам занимать любую должность противоречит Конституции, так как предполагает неравенство, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Зацаринский.Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью: лишать их пенсии, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать "любую должность"."Сразу, как профессиональный юрист, я обращаю внимание на основное: несоответствие этого высказывания Основному закону. Согласно Конституции, у нас все граждане равны независимо от вероисповедания, возраста, в данном случае - профессиональной принадлежности. Эти высказывания нарушают положения Конституции, предполагая неравенство по профессиональному признаку, а это недопустимо", - сказал Зацаринский.Кроме того, отметил он, человек может проработать в коллекторском агентстве один день. Лишать его из-за этого пенсии, по словам адвоката, - "нонсенс".Юрист считает, что сейчас коллекторская деятельность "неплохо законодательно отрегулирована". Ряд законодательных актов были приняты после нескольких трагических случаев со смертями людей, с которых требовали деньги."Вопрос в другом, в работе наших правоохранительных органов. Дело в том, чтобы правоприменительная практика изменилась и, допустим, когда гражданину поступают угрозы, или в отношении него совершаются противоправные действия, чтобы наша полиция более оперативно реагировала, возбуждались уголовные дела, проводилась доследственная проверка, чтобы этих людей помещали, по крайней мере, под домашний арест и они не продолжали заниматься этой деятельностью, не угрожали потерпевшим", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210603/kollektory-1735371832.html

https://ria.ru/20210508/kollektory-1731461043.html

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госдума рф, общество