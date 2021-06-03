https://ria.ru/20210603/kirienko-1735491539.html

Кириенко назвал цель на лето

Кириенко назвал цель на лето - РИА Новости, 03.06.2021

Кириенко назвал цель на лето

Главная цель "на лето" - проведение выборов в Государственную Думу максимально открыто и легитимно, причем новый состав ГД должны представлять люди разных... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:24

2021-06-03T18:24

2021-06-03T18:30

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

госдума рф

единая россия

сергей кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735438401_0:84:2919:1726_1920x0_80_0_0_0e6385d750c3a14acc28a37c6f010921.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главная цель "на лето" - проведение выборов в Государственную Думу максимально открыто и легитимно, причем новый состав ГД должны представлять люди разных возрастов и профессий, волонтёры и другие неравнодушные люди в принятии законотворческих решений, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."У меня цель очень простая - поскольку я в администрации президента отвечаю за блок внутренней политики, то у меня цель этого лета - это предстоящие выборы в ГД РФ. Нашей целью является, чтобы они прошли максимально открыто, максимально легитимно и максимально законно, особенно с учётом внесения изменений в Конституцию РФ, которые произошли в прошлом году. У нас роль ГД возрастает, полномочия ГД становятся намного больше",- сказал Кириенко в рамках платформы "ПМЭФ Юниор", отвечая на вопрос, какая у него цель на лето.Так, новый состав Госдумы должны представлять люди разных возрастов и профессий, волонтёры и добровольцы должны участвовать в принятии законов, отметил он."Очень важно, чтобы в ГД пришли профессиональные люди - это с одной стороны, с другой стороны, чтобы эти люди представляли и разные возрастные категории, и разные территории нашей страны, и разные профессии. Меня очень радует, что, например, сегодня среди тех, кто становился кандидатом, - например у "Единой России" только закончились праймериз, - увеличилось количество молодых людей, туда активно пришли не только члены партии, которые давно занимались политической деятельностью, а очень много людей, которые этим никогда не занимались. Волонтёры, добровольцы, участники движения "МыВместе ",- добавил Кириенко.Кириенко подчеркнул, что чем больше неравнодушных людей будут принимать участие в принятии решений в ГД и в регионах, городах тем лучше.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/zyuganov-1735427663.html

https://ria.ru/20210531/vybory-1734907066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, единая россия, сергей кириенко