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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/kirienko-1735491539.html
Кириенко назвал цель на лето
Кириенко назвал цель на лето - РИА Новости, 03.06.2021
Кириенко назвал цель на лето
Главная цель "на лето" - проведение выборов в Государственную Думу максимально открыто и легитимно, причем новый состав ГД должны представлять люди разных... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:24
2021-06-03T18:30
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума рф
единая россия
сергей кириенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главная цель "на лето" - проведение выборов в Государственную Думу максимально открыто и легитимно, причем новый состав ГД должны представлять люди разных возрастов и профессий, волонтёры и другие неравнодушные люди в принятии законотворческих решений, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."У меня цель очень простая - поскольку я в администрации президента отвечаю за блок внутренней политики, то у меня цель этого лета - это предстоящие выборы в ГД РФ. Нашей целью является, чтобы они прошли максимально открыто, максимально легитимно и максимально законно, особенно с учётом внесения изменений в Конституцию РФ, которые произошли в прошлом году. У нас роль ГД возрастает, полномочия ГД становятся намного больше",- сказал Кириенко в рамках платформы "ПМЭФ Юниор", отвечая на вопрос, какая у него цель на лето.Так, новый состав Госдумы должны представлять люди разных возрастов и профессий, волонтёры и добровольцы должны участвовать в принятии законов, отметил он."Очень важно, чтобы в ГД пришли профессиональные люди - это с одной стороны, с другой стороны, чтобы эти люди представляли и разные возрастные категории, и разные территории нашей страны, и разные профессии. Меня очень радует, что, например, сегодня среди тех, кто становился кандидатом, - например у "Единой России" только закончились праймериз, - увеличилось количество молодых людей, туда активно пришли не только члены партии, которые давно занимались политической деятельностью, а очень много людей, которые этим никогда не занимались. Волонтёры, добровольцы, участники движения "МыВместе ",- добавил Кириенко.Кириенко подчеркнул, что чем больше неравнодушных людей будут принимать участие в принятии решений в ГД и в регионах, городах тем лучше.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/zyuganov-1735427663.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, единая россия, сергей кириенко

Кириенко назвал цель на лето

18:24 03.06.2021 (обновлено: 18:30 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главная цель "на лето" - проведение выборов в Государственную Думу максимально открыто и легитимно, причем новый состав ГД должны представлять люди разных возрастов и профессий, волонтёры и другие неравнодушные люди в принятии законотворческих решений, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"У меня цель очень простая - поскольку я в администрации президента отвечаю за блок внутренней политики, то у меня цель этого лета - это предстоящие выборы в ГД РФ. Нашей целью является, чтобы они прошли максимально открыто, максимально легитимно и максимально законно, особенно с учётом внесения изменений в Конституцию РФ, которые произошли в прошлом году. У нас роль ГД возрастает, полномочия ГД становятся намного больше",- сказал Кириенко в рамках платформы "ПМЭФ Юниор", отвечая на вопрос, какая у него цель на лето.
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"Очень важно, чтобы в ГД пришли профессиональные люди - это с одной стороны, с другой стороны, чтобы эти люди представляли и разные возрастные категории, и разные территории нашей страны, и разные профессии. Меня очень радует, что, например, сегодня среди тех, кто становился кандидатом, - например у "Единой России" только закончились праймериз, - увеличилось количество молодых людей, туда активно пришли не только члены партии, которые давно занимались политической деятельностью, а очень много людей, которые этим никогда не занимались. Волонтёры, добровольцы, участники движения "МыВместе ",- добавил Кириенко.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Госдума РФЕдиная РоссияСергей Кириенко
 
 
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