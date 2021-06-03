https://ria.ru/20210603/kirienko-1735434506.html

Кириенко назвал россиян "хозяевами" в своем государстве

Кириенко назвал россиян "хозяевами" в своем государстве - РИА Новости, 03.06.2021

Кириенко назвал россиян "хозяевами" в своем государстве

Граждане России вправе считать себя заказчиками, акционерами и хозяевами в своем государстве, потому что РФ является демократической страной, и власть выбирают... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:20

2021-06-03T14:20

2021-06-03T14:20

петербургский международный экономический форум

россия

сергей кириенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Граждане России вправе считать себя заказчиками, акционерами и хозяевами в своем государстве, потому что РФ является демократической страной, и власть выбирают сами люди, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Мне по отношению к государству слово "клиентоцентричнось" не нравится совсем... Как-то мне себя идентифицировать, что моя жизненная позиция в том, что я клиент – чувство гордости ни разу не возникает. Это вопрос переноса бизнес-терминологии на отношения государства и граждан. На мой взгляд, граждане в государстве, конечно, никак не клиенты, но как минимум заказчики, а вообще-то – акционеры, вообще – хозяева. Потому что у нас демократическая страна, и источник власти – это люди, люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а еще и владельцы, и они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания", - сказал Кириенко, выступая на ПМЭФ.Так, по его словам, у людей по отношению к государству есть запрос на защиту, заботу и эмоциональное сопереживание.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/putin-1735292796.html

россия

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россия, сергей кириенко