Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
10:12 03.06.2021 (обновлено: 10:23 03.06.2021)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил экс-главе Кубы Раулю Кастро телеграмму с поздравлениями с 90-летием, назвал его примером патриотизма и государственной мудрости, отметив, что тепло вспоминает личные встречи.
Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего 90-летнего юбилея. С Вашим именем неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы. Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, Вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что Рауль Кастро внес большой личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений. Президент РФ также выразил уверенность в том, что "конструктивное взаимодействие между Москвой и Гаваной будет и впредь укрепляться на благо наших народов".
Путин добавил, что с теплотой вспоминает встречи и переговоры с Кастро, а также пожелал ему здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия.
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