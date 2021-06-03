https://ria.ru/20210603/kastro-1735369667.html

Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием

Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием - РИА Новости, 03.06.2021

Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием

Президент России Владимир Путин направил экс-главе Кубы Раулю Кастро телеграмму с поздравлениями с 90-летием, назвал его примером патриотизма и государственной... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:12

2021-06-03T10:12

2021-06-03T10:23

рауль кастро

владимир путин

куба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602361217_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_9109b96003021dff3c83fb19cfcecfdd.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил экс-главе Кубы Раулю Кастро телеграмму с поздравлениями с 90-летием, назвал его примером патриотизма и государственной мудрости, отметив, что тепло вспоминает личные встречи.Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Рауль Кастро внес большой личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений. Президент РФ также выразил уверенность в том, что "конструктивное взаимодействие между Москвой и Гаваной будет и впредь укрепляться на благо наших народов".Путин добавил, что с теплотой вспоминает встречи и переговоры с Кастро, а также пожелал ему здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия.

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рауль кастро, владимир путин, куба, в мире