https://ria.ru/20210603/ipoteka-1735397973.html
Шапша: Калужская область надеется на продление программы льготной ипотеки
Шапша: Калужская область надеется на продление программы льготной ипотеки - РИА Новости, 03.06.2021
Шапша: Калужская область надеется на продление программы льготной ипотеки
Калужская область рассчитывает на продление в регионе программы льготного ипотечного кредитования, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:17
2021-06-03T12:17
2021-06-03T12:47
калужская область
владислав шапша
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Калужская область рассчитывает на продление в регионе программы льготного ипотечного кредитования, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля 2021 года. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что федеральные власти совместно с ЦБ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы, и, учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход."Имеет ли смысл продлевать льготные кредиты? Мое мнение – да, и мы обратились с такой просьбой в Министерство строительства России, чтобы наш регион продолжил участие в программе льготного кредитования, поскольку она пользуется успехом и дает возможность развиваться строительной отрасли", - подчеркнул Шапша.По его словам, подобные программы неизменно влекут за собой повышение цен на жилье, но в то же время и дают возможность гражданам создавать спрос на рынке.По его словам, в первом квартале этого года в регионе выдано почти три тысячи ипотечных кредитов на сумму 8,5 миллиарда рублей. "Мы видим, что на 1 марта у жителей нашей области по количеству действующих ипотечных кредитов на душу населения первое место в ЦФО", - подчеркнул Шапша.Еще один плюс программы льготного кредитования, заявил собеседник, в том, что она помогает развитию строительной отрасли, которая дает большое количество рабочих мест.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735395837.html
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владислав шапша, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости
. Калужская область рассчитывает на продление в регионе программы льготного ипотечного кредитования, заявил губернатор региона Владислав Шапша
в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ
.
Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем продлевалась. Сейчас она действует до 1 июля 2021 года. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что федеральные власти совместно с ЦБ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы, и, учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход.
"Имеет ли смысл продлевать льготные кредиты? Мое мнение – да, и мы обратились с такой просьбой в Министерство строительства России, чтобы наш регион продолжил участие в программе льготного кредитования, поскольку она пользуется успехом и дает возможность развиваться строительной отрасли", - подчеркнул Шапша.
По его словам, подобные программы неизменно влекут за собой повышение цен на жилье, но в то же время и дают возможность гражданам создавать спрос на рынке.
"Сегодня Калужская область в топе строительства жилья. В прошлом году мы построили 720 тысяч квадратных метров жилья, это более 0,8 метра на одного жителя – это хороший результат, самый значительный для нас за последние годы. И это позволяет как раз сдерживать цены. Потому что когда строится жилья с избытком, есть конкуренция на этом рынке, и есть возможность, скажем так, не так сильно задирать цены", - отметил губернатор.
По его словам, в первом квартале этого года в регионе выдано почти три тысячи ипотечных кредитов на сумму 8,5 миллиарда рублей. "Мы видим, что на 1 марта у жителей нашей области по количеству действующих ипотечных кредитов на душу населения первое место в ЦФО", - подчеркнул Шапша.
Еще один плюс программы льготного кредитования, заявил собеседник, в том, что она помогает развитию строительной отрасли, которая дает большое количество рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.