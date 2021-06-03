https://ria.ru/20210603/investory-1735493323.html
ЦБ предложил разрешить инвестировать на бирже с 12 лет
ЦБ предложил разрешить инвестировать на бирже с 12 лет - РИА Новости, 03.06.2021
ЦБ предложил разрешить инвестировать на бирже с 12 лет
Банк России в лице первого зампреда Сергея Швецова считает, что возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:29
2021-06-03T18:29
2021-06-03T18:29
петербургский международный экономический форум
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России в лице первого зампреда Сергея Швецова считает, что возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет, и если семья позволяет вкладывать небольшие суммы, это не разорительно для ее бюджета. Об этом он сказал телеканалу "Известия" в рамках ПМЭФ.Швецов отметил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт."Если речь идет о небольших суммах, это не разорительно для бюджета семьи, но это чрезвычайно полезно для самого ребенка, потому что без практики научиться инвестировать невозможно", - сказал первый зампред ЦБ."Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И разница по большому счету родители за тебя платят, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать – и то, и другое - это знания", - также отметил он."Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто, - Добавил Швецов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Банк России
в лице первого зампреда Сергея Швецова считает, что возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет, и если семья позволяет вкладывать небольшие суммы, это не разорительно для ее бюджета. Об этом он сказал телеканалу "Известия" в рамках ПМЭФ
.
"Все зависит от того, что преподают в школе. В школе к 12 годам люди математику знают уже достаточно неплохо. Есть продвинутые школы, которые преподают математику опережающим образом, поэтому дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты", - сказал он.
Швецов отметил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт.
"Если речь идет о небольших суммах, это не разорительно для бюджета семьи, но это чрезвычайно полезно для самого ребенка, потому что без практики научиться инвестировать невозможно", - сказал первый зампред ЦБ.
"Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И разница по большому счету родители за тебя платят, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать – и то, и другое - это знания", - также отметил он.
"Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто, - Добавил Швецов.