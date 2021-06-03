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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735388711.html
Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву
Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву - РИА Новости, 03.06.2021
Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву
Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву, сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:40
2021-06-03T11:53
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
сингапур (страна)
финляндия
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву, сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы Александр Прохоров в рамках ПМЭФ-2021.По его словам, самый большой рост инвестиций показали две страны ЕС и страна АТР. "По 2020 году мы видим хороший рост инвестиций со стороны Финляндии- в 36 раз за последние 5 лет. Хорошо инвестирует Италия- рост почти в 12 раз за последние 5 лет, а также Сингапур, - сказал Прохоров. Он отметил, что часть инвестиций может быть связана с перерегистрацией юридических лиц, однако основные вложения приходятся на реальный сектор экономики. Ранее сообщалось, что инвестиции компаний из Великобритании в экономику Москвы выросли в 2,3 раза за пять лет.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, сингапур (страна), финляндия, пмэф, экономика

Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву

11:40 03.06.2021 (обновлено: 11:53 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву, сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы Александр Прохоров в рамках ПМЭФ-2021.
По его словам, самый большой рост инвестиций показали две страны ЕС и страна АТР.
"По 2020 году мы видим хороший рост инвестиций со стороны Финляндии- в 36 раз за последние 5 лет. Хорошо инвестирует Италия- рост почти в 12 раз за последние 5 лет, а также Сингапур, - сказал Прохоров.
Он отметил, что часть инвестиций может быть связана с перерегистрацией юридических лиц, однако основные вложения приходятся на реальный сектор экономики.
"Мы видим большой рост иностранный инвестиций именно в проекты как в сфере услуг, страхования, финансовых услуг, так и в сфере обрабатывающей промышленности в Москве", - отметил глава ДИПП.
Ранее сообщалось, что инвестиции компаний из Великобритании в экономику Москвы выросли в 2,3 раза за пять лет.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ПрохоровСингапур (страна)ФинляндияПМЭФЭкономика
 
 
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