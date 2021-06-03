https://ria.ru/20210603/investitsii-1735388711.html

Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву

Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву - РИА Новости, 03.06.2021

Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву

Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву, сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:40

2021-06-03T11:40

2021-06-03T11:53

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр прохоров

сингапур (страна)

финляндия

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Финляндия, Италия и Сингапур стали рекордсменами по инвестициям в Москву, сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы Александр Прохоров в рамках ПМЭФ-2021.По его словам, самый большой рост инвестиций показали две страны ЕС и страна АТР. "По 2020 году мы видим хороший рост инвестиций со стороны Финляндии- в 36 раз за последние 5 лет. Хорошо инвестирует Италия- рост почти в 12 раз за последние 5 лет, а также Сингапур, - сказал Прохоров. Он отметил, что часть инвестиций может быть связана с перерегистрацией юридических лиц, однако основные вложения приходятся на реальный сектор экономики. Ранее сообщалось, что инвестиции компаний из Великобритании в экономику Москвы выросли в 2,3 раза за пять лет.

https://ria.ru/20210415/eksport-1728276508.html

сингапур (страна)

финляндия

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, сингапур (страна), финляндия, пмэф, экономика