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Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция
Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021
Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция
Согласно исследованиям Всемирного банка, от 10 до 30 процентов различий между странами в уровне ВВП на душу населения обусловлены человеческим капиталом. Важную РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:00
2021-06-03T18:00
2021-06-03T18:00
петербургский международный экономический форум
россия
вэб
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
экономика
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Согласно исследованиям Всемирного банка, от 10 до 30 процентов различий между странами в уровне ВВП на душу населения обусловлены человеческим капиталом. Важную роль в его развитие вносит качество школьного образования. В 2021 году в России стартовала масштабная программа строительства новых школ. К 2024 году при поддержке ВЭБ.РФ будет создано 650 тысяч учебных мест. Участники дискуссии обсудят, какой должна быть новая образовательная среда, как сделать процесс обучения по-настоящему увлекательным, что такое учебник XXI века и как сделать образование мягкой силой России на международном уровне?Начало трансляции в 12:00.
россия
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2021
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее"
LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее"
2021-06-03T18:00
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, россия, вэб, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, экономика
Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция
Согласно исследованиям Всемирного банка, от 10 до 30 процентов различий между странами в уровне ВВП на душу населения обусловлены человеческим капиталом. Важную роль в его развитие вносит качество школьного образования. В 2021 году в России стартовала масштабная программа строительства новых школ. К 2024 году при поддержке ВЭБ.РФ
будет создано 650 тысяч учебных мест. Участники дискуссии обсудят, какой должна быть новая образовательная среда, как сделать процесс обучения по-настоящему увлекательным, что такое учебник XXI века и как сделать образование мягкой силой России на международном уровне?
2021-06-03T18:00
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