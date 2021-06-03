https://ria.ru/20210603/investitsii-1735372081.html

Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция

Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021

Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее". Прямая трансляция

Согласно исследованиям Всемирного банка, от 10 до 30 процентов различий между странами в уровне ВВП на душу населения обусловлены человеческим капиталом. Важную РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:00

2021-06-03T18:00

2021-06-03T18:00

петербургский международный экономический форум

россия

вэб

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

экономика

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Согласно исследованиям Всемирного банка, от 10 до 30 процентов различий между странами в уровне ВВП на душу населения обусловлены человеческим капиталом. Важную роль в его развитие вносит качество школьного образования. В 2021 году в России стартовала масштабная программа строительства новых школ. К 2024 году при поддержке ВЭБ.РФ будет создано 650 тысяч учебных мест. Участники дискуссии обсудят, какой должна быть новая образовательная среда, как сделать процесс обучения по-настоящему увлекательным, что такое учебник XXI века и как сделать образование мягкой силой России на международном уровне?Начало трансляции в 12:00.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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