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В банке "Открытие" рассказали, сколько россиян хотят начать инвестировать
В банке "Открытие" рассказали, сколько россиян хотят начать инвестировать - РИА Новости, 03.06.2021
В банке "Открытие" рассказали, сколько россиян хотят начать инвестировать
Более трети россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это средств, поделился с РИА Новости результатами исследования банка... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T06:27
2021-06-03T06:27
2021-06-03T06:27
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более трети россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это средств, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов.Одновременно вопросы инвестирования и торговли на бирже россияне признали главными вопросами, на которые они хотели бы получить квалифицированные ответы экспертов, добавил Пахомов.Подавляющее большинство россиян (93%) пользуются интернет-банком или мобильным банком. Причем 87% россиян - более двух лет, а 6% граждан начали делать это в последние два года из-за пандемии. Еще 4% опрошенных не пользуются, но собираются начать. В то же время активно пользуются системой быстрых платежей уже 44% опрошенных, а еще 25% имеют опыт ее использования, отметил представитель банка.Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более трети россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это средств, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов.
"Более трети россиян (35%) никогда не инвестировали, но хотят попробовать. Четверть опрошенных хотели бы инвестировать, но их сдерживает нехватка денег. Еще 7% начали инвестировать или покупать ценные бумаги во время пандемии в 2020-2021 годах. А 5% сообщили, что инвестируют в разные инструменты финансового рынка больше двух лет. Четверть россиян не собираются становиться инвесторами в любые финансовые инструменты", - рассказал он в кулуарах ПМЭФ-2021.
Одновременно вопросы инвестирования и торговли на бирже россияне признали главными вопросами, на которые они хотели бы получить квалифицированные ответы экспертов, добавил Пахомов.
Подавляющее большинство россиян (93%) пользуются интернет-банком или мобильным банком. Причем 87% россиян - более двух лет, а 6% граждан начали делать это в последние два года из-за пандемии. Еще 4% опрошенных не пользуются, но собираются начать. В то же время активно пользуются системой быстрых платежей уже 44% опрошенных, а еще 25% имеют опыт ее использования, отметил представитель банка.
"Россия переживает на пандемии настоящий инвестиционный бум. 73% россиян проявляют интерес к инвестициям либо уже пользуются инвестиционными продуктами", - заключил Пахомов.
Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
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