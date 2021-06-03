https://ria.ru/20210603/investitsii-1735352323.html

В банке "Открытие" рассказали, сколько россиян хотят начать инвестировать

В банке "Открытие" рассказали, сколько россиян хотят начать инвестировать - РИА Новости, 03.06.2021

В банке "Открытие" рассказали, сколько россиян хотят начать инвестировать

Более трети россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это средств, поделился с РИА Новости результатами исследования банка... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T06:27

2021-06-03T06:27

2021-06-03T06:27

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более трети россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это средств, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов.Одновременно вопросы инвестирования и торговли на бирже россияне признали главными вопросами, на которые они хотели бы получить квалифицированные ответы экспертов, добавил Пахомов.Подавляющее большинство россиян (93%) пользуются интернет-банком или мобильным банком. Причем 87% россиян - более двух лет, а 6% граждан начали делать это в последние два года из-за пандемии. Еще 4% опрошенных не пользуются, но собираются начать. В то же время активно пользуются системой быстрых платежей уже 44% опрошенных, а еще 25% имеют опыт ее использования, отметил представитель банка.Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/investitsii-1735137581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), экономика