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Принципы ответственного инвестирования подписали около 3 тысяч компаний
Принципы ответственного инвестирования подписали около 3 тысяч компаний - РИА Новости, 03.06.2021
Принципы ответственного инвестирования подписали около 3 тысяч компаний
Принципы ответственного инвестирования (PRI) за последние 15 лет подписали около 3 тысяч компаний, за прошлый год к ним добавилось более тысячи новых... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:01
2021-06-03T20:30
россия
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пмэф
новости компаний - экономика
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С.ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Принципы ответственного инвестирования (PRI) за последние 15 лет подписали около 3 тысяч компаний, за прошлый год к ним добавилось более тысячи новых подписантов, сообщил сопредседатель по России и странам СНГ Goldman Sachs Тимоти Толкинтон в ходе в ходе организованной при поддержке Газпромбанка сессии "Международные рынки капитала ответственного финансирования – точка синергии для эмитентов" на ПМЭФ-2021."В эти фонды за 1,5 года приток составил порядка 400 миллиардов долларов. Мы постоянно взаимодействуем с нашими инвесторами и компаниями и не проходит и недели, чтобы эти встречи не касались темы ESG, где нас спрашивают о том, каким образом в будущем будут приниматься инвестиционные решения", — передала пресс-служба Газпромбанка слова Толкинтона.По его словам, в мире повышается прозрачность деятельности компаний. Это касается и потоков капитала: в частности, объем средств компаний, подписавших принципы PRI, достигает 100 триллионов долларов."Россия помогла миру сделать еще один шаг в сторону углеродной нейтральности при помощи природного газа. Деятельность "Газпрома" и "Новатэка" имеет огромное влияние в части снижения углеродного следа во всем мире. Россия имеет все возможности продолжать оказывать помощь проектам по использованию водородного топлива, возобновляемых источников энергии и улавливанию углерода", - отметил Толкинтон.В свою очередь, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков сообщил, что на международном рынке существует недостаток финансовых инструментов объемом порядка 8-10 триллионов долларов, и это является уникальной возможностью для эмитентов зелёных облигаций.По его словам, пока только 4% российских компаний подходят под требования европейского законодательства по привлечению зелёного финансирования. Решением для остальных компаний могут стать переходные облигации, привязанные к определенным показателям, но это требует оперативных действий по принятию стандартов и законодательных решений.Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (управление рисками и прозрачность информации и другие). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
https://ria.ru/20210527/gazprombank-1734468788.html
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россия, газпром, пмэф, новости компаний - экономика

Принципы ответственного инвестирования подписали около 3 тысяч компаний

20:01 03.06.2021 (обновлено: 20:30 03.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
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С.ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Принципы ответственного инвестирования (PRI) за последние 15 лет подписали около 3 тысяч компаний, за прошлый год к ним добавилось более тысячи новых подписантов, сообщил сопредседатель по России и странам СНГ Goldman Sachs Тимоти Толкинтон в ходе в ходе организованной при поддержке Газпромбанка сессии "Международные рынки капитала ответственного финансирования – точка синергии для эмитентов" на ПМЭФ-2021.
"В эти фонды за 1,5 года приток составил порядка 400 миллиардов долларов. Мы постоянно взаимодействуем с нашими инвесторами и компаниями и не проходит и недели, чтобы эти встречи не касались темы ESG, где нас спрашивают о том, каким образом в будущем будут приниматься инвестиционные решения", — передала пресс-служба Газпромбанка слова Толкинтона.
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По его словам, в мире повышается прозрачность деятельности компаний. Это касается и потоков капитала: в частности, объем средств компаний, подписавших принципы PRI, достигает 100 триллионов долларов.
"Россия помогла миру сделать еще один шаг в сторону углеродной нейтральности при помощи природного газа. Деятельность "Газпрома" и "Новатэка" имеет огромное влияние в части снижения углеродного следа во всем мире. Россия имеет все возможности продолжать оказывать помощь проектам по использованию водородного топлива, возобновляемых источников энергии и улавливанию углерода", - отметил Толкинтон.
В свою очередь, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков сообщил, что на международном рынке существует недостаток финансовых инструментов объемом порядка 8-10 триллионов долларов, и это является уникальной возможностью для эмитентов зелёных облигаций.
"Для этого необходимо выработать стандарты по социальными и зеленым облигациям, а также переходным бумагам в рамках различных таксономий по устойчивому развитию, разрабатываемых сейчас в России", — сказал Шулаков.
По его словам, пока только 4% российских компаний подходят под требования европейского законодательства по привлечению зелёного финансирования. Решением для остальных компаний могут стать переходные облигации, привязанные к определенным показателям, но это требует оперативных действий по принятию стандартов и законодательных решений.
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РоссияГазпромПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
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