https://ria.ru/20210603/gudkov-1735489952.html

Гудков отказался сдать биологические образцы

Гудков отказался сдать биологические образцы - РИА Новости, 03.06.2021

Гудков отказался сдать биологические образцы

Следствие хотело взять у экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, задержанного по подозрению в неуплате задолженности по аренде помещения, биологические образцы,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:14

2021-06-03T18:14

2021-06-03T19:06

алексей мельников

онк

валерия (алла перфилова)

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следствие хотело взять у экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, задержанного по подозрению в неуплате задолженности по аренде помещения, биологические образцы, Гудков отказался, но позднее у него изъяли маску, в которой он сидел несколько минут, рассказал журналистам его адвокат Михаил Бирюков."Следователь приехал с постановлением о взятии буккальных образцов. То есть образцов с внутренней стороны полости рта. Для каких целей — он не объяснил. Дмитрий отказался от сдачи биологических образцов", — сказал Бирюков.По его словам, после этого у Гудкова изъяли маску, в которой он находился две минуты, с нее возьмут биообразцы "на проверку причастности к преступлению". О каком преступлении идет речь, адвокату не сообщили."Мы ждем, что сюда прибудет руководитель следственной группы и что в 19:40 Дмитрий выйдет отсюда (по истечении 48 часов, на которые можно задерживать без предъявления обвинения. — Прим. ред.)", — добавил Бирюков.Адвокат предположил, что биологические образцы могли изъять для сравнения с пото-жировыми следами на патронах, которые нашли в квартире, переделанной под офис, принадлежащей отцу Дмитрия Гудкова Геннадию.В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в московской квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову, нашли около 50 патронов, предположительно, от наградного пистолета Макарова, их планировали направить на экспертизу. Супруга Дмитрия Гудкова Валерия сообщила РИА Новости, что они никогда не жили и не живут в этой квартире.Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.По словам адвоката Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Дмитрия Гудкова, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, признается особо крупным размером.

https://ria.ru/20210603/gudkov-1735451942.html

https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мельников, онк, валерия (алла перфилова), происшествия, россия