https://ria.ru/20210603/gretsiya-1735378117.html

В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19

В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021

В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19

Российский турист, прибывший в Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, через три дня попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель генерального... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:13

2021-06-03T11:13

2021-06-03T11:13

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

туризм

россия

туризм

новости - туризм

салоники

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2f846cd0ce750f95a6e313d179c0277.jpg

АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Российский турист, прибывший в Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, через три дня попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Салониках.О госпитализации иностранного путешественника сообщило общественное греческое телевидение ERT. В генконсульстве подтвердили информацию, попросив не публиковать личные данные россиянина."Вчера к нам поступила информация, что 1 июня госпитализирован в центральную больницу "Георгиос Папаниколау" в Салониках с диагнозом COVID-19 гражданин России, 1954 года рождения. Турист прибыл в город вместе с супругой 29 мая рейсом авиакомпании Airbaltic. В соответствии с предписаниями местных властей, по прилету они предъявили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста. Во второй половине дня 1 июня гражданин внезапно почувствовал сильное недомогание и был на скорой помощи экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии", — рассказал представитель генконсульства.По его словам, россиянину сделали тест, который в этот раз дал положительный результат."Мы связывались с дежурным врачом. По ее словам, угрозы жизни нет, но состояние не легкое, оно средней тяжести. Мы общались с супругой, она предоставила копии документов. У них есть страховой полис, и страховая компания в контакте с больницей, регулируют вопросы лечения", — сообщили в генконсульстве.Сотрудники генконсульства контактируют с больницей, находятся на связи с супругой россиянина."Посмотрим, какая динамика, будем надеяться на успешное выздоровление", — сказал дипломат, отметив, что соответствующие департаменты министерства иностранных дел уведомлены.

https://ria.ru/20210602/yaponiya-1734906696.html

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

россия

салоники

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, салоники, греция