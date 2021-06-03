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Туризм
https://ria.ru/20210603/gretsiya-1735378117.html
В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19
В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19
Российский турист, прибывший в Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, через три дня попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель генерального... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:13
2021-06-03T11:13
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АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Российский турист, прибывший в Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, через три дня попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Салониках.О госпитализации иностранного путешественника сообщило общественное греческое телевидение ERT. В генконсульстве подтвердили информацию, попросив не публиковать личные данные россиянина."Вчера к нам поступила информация, что 1 июня госпитализирован в центральную больницу "Георгиос Папаниколау" в Салониках с диагнозом COVID-19 гражданин России, 1954 года рождения. Турист прибыл в город вместе с супругой 29 мая рейсом авиакомпании Airbaltic. В соответствии с предписаниями местных властей, по прилету они предъявили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста. Во второй половине дня 1 июня гражданин внезапно почувствовал сильное недомогание и был на скорой помощи экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии", — рассказал представитель генконсульства.По его словам, россиянину сделали тест, который в этот раз дал положительный результат."Мы связывались с дежурным врачом. По ее словам, угрозы жизни нет, но состояние не легкое, оно средней тяжести. Мы общались с супругой, она предоставила копии документов. У них есть страховой полис, и страховая компания в контакте с больницей, регулируют вопросы лечения", — сообщили в генконсульстве.Сотрудники генконсульства контактируют с больницей, находятся на связи с супругой россиянина."Посмотрим, какая динамика, будем надеяться на успешное выздоровление", — сказал дипломат, отметив, что соответствующие департаменты министерства иностранных дел уведомлены.
https://ria.ru/20210602/yaponiya-1734906696.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, салоники, греция

В Греции госпитализирован российский турист, заразившийся COVID-19

11:13 03.06.2021
 
© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Harry Nakos
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Российский турист, прибывший в Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, через три дня попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Салониках.
О госпитализации иностранного путешественника сообщило общественное греческое телевидение ERT. В генконсульстве подтвердили информацию, попросив не публиковать личные данные россиянина.
"Вчера к нам поступила информация, что 1 июня госпитализирован в центральную больницу "Георгиос Папаниколау" в Салониках с диагнозом COVID-19 гражданин России, 1954 года рождения. Турист прибыл в город вместе с супругой 29 мая рейсом авиакомпании Airbaltic. В соответствии с предписаниями местных властей, по прилету они предъявили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста. Во второй половине дня 1 июня гражданин внезапно почувствовал сильное недомогание и был на скорой помощи экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии", — рассказал представитель генконсульства.
По его словам, россиянину сделали тест, который в этот раз дал положительный результат.
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"Мы связывались с дежурным врачом. По ее словам, угрозы жизни нет, но состояние не легкое, оно средней тяжести. Мы общались с супругой, она предоставила копии документов. У них есть страховой полис, и страховая компания в контакте с больницей, регулируют вопросы лечения", — сообщили в генконсульстве.
Сотрудники генконсульства контактируют с больницей, находятся на связи с супругой россиянина.
"Посмотрим, какая динамика, будем надеяться на успешное выздоровление", — сказал дипломат, отметив, что соответствующие департаменты министерства иностранных дел уведомлены.
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