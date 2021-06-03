https://ria.ru/20210603/gosduma-1735487788.html

Яровая назвала причины экономического успеха России

Яровая назвала причины экономического успеха России - РИА Новости, 03.06.2021

Яровая назвала причины экономического успеха России

Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что успех экономического развития и дальнейшее утверждение исторического суверенитета РФ напрямую связаны с культурой и РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:06

2021-06-03T18:06

2021-06-03T18:06

петербургский международный экономический форум

культура

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

госдума рф

ирина яровая

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что успех экономического развития и дальнейшее утверждение исторического суверенитета РФ напрямую связаны с культурой и образованием."Сегодня успех экономического развития и дальнейшее многовековое утверждение исторического суверенитета России напрямую связаны с культурой и образованием, с воспитанием. Если этот фундамент будет столь же незыблем и преемственность поколений будет обеспечивать передачу нравственных, духовных идеалов, которые определяют мотивацию действия на успех не только личный, но и на успех своего отечества, можно с полной уверенностью говорить, что исторический успех России будет определен", - сказала Яровая на полях ПМЭФ.Говоря об экономическом развитии России, Яровая отметила, что его предопределяет факт народного единства."На мой взгляд, формат форума подтверждает высокую дружелюбную натуру нашей страны", - добавила Яровая.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

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культура, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, ирина яровая, экономика