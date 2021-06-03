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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/gosduma-1735487788.html
Яровая назвала причины экономического успеха России
Яровая назвала причины экономического успеха России - РИА Новости, 03.06.2021
Яровая назвала причины экономического успеха России
Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что успех экономического развития и дальнейшее утверждение исторического суверенитета РФ напрямую связаны с культурой и РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:06
2021-06-03T18:06
петербургский международный экономический форум
культура
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума рф
ирина яровая
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что успех экономического развития и дальнейшее утверждение исторического суверенитета РФ напрямую связаны с культурой и образованием."Сегодня успех экономического развития и дальнейшее многовековое утверждение исторического суверенитета России напрямую связаны с культурой и образованием, с воспитанием. Если этот фундамент будет столь же незыблем и преемственность поколений будет обеспечивать передачу нравственных, духовных идеалов, которые определяют мотивацию действия на успех не только личный, но и на успех своего отечества, можно с полной уверенностью говорить, что исторический успех России будет определен", - сказала Яровая на полях ПМЭФ.Говоря об экономическом развитии России, Яровая отметила, что его предопределяет факт народного единства."На мой взгляд, формат форума подтверждает высокую дружелюбную натуру нашей страны", - добавила Яровая.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html
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культура, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, ирина яровая, экономика

Яровая назвала причины экономического успеха России

18:06 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что успех экономического развития и дальнейшее утверждение исторического суверенитета РФ напрямую связаны с культурой и образованием.
"Сегодня успех экономического развития и дальнейшее многовековое утверждение исторического суверенитета России напрямую связаны с культурой и образованием, с воспитанием. Если этот фундамент будет столь же незыблем и преемственность поколений будет обеспечивать передачу нравственных, духовных идеалов, которые определяют мотивацию действия на успех не только личный, но и на успех своего отечества, можно с полной уверенностью говорить, что исторический успех России будет определен", - сказала Яровая на полях ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Говоря об экономическом развитии России, Яровая отметила, что его предопределяет факт народного единства.
"На мой взгляд, формат форума подтверждает высокую дружелюбную натуру нашей страны", - добавила Яровая.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумКультураРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Госдума РФИрина ЯроваяЭкономика
 
 
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