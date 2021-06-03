Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210603/gorshok-1735299668.html
Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями
Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями - РИА Новости, 03.06.2021
Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями
Археологи из Йельского университета исследовали древний керамический горшок, заполненный костями курицы, и выяснили, для чего он предназначался, сообщает Live... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:13
2021-06-03T11:11
александр македонский
археология
греция
афины
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735301151_0:79:1201:754_1920x0_80_0_0_38e254ed50c933249edae93c51d579f0.png
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Археологи из Йельского университета исследовали древний керамический горшок, заполненный костями курицы, и выяснили, для чего он предназначался, сообщает Live science. Сосуд возрастом более двух тысяч лет нашли еще в 2006 году на Афинской агоре, в центре столицы Греции. По словам профессора Джессики Ламонт, в нем были расчлененные голова и нижние конечности цыпленка не старше семи месяцев. Исследователи пришли к выводу, что горшок, скорее всего, предназначался для черного магического обряда, с помощью которого можно было наложить проклятие на недругов. Как пояснила Ламонт, выкручивая и прокалывая голову и голени курицы, колдуны пытались повредить те же самые части тела своих жертв.А чтобы заклятие дошло до конкретного человека, на сосуде вырезали его имя. Например, на найденном горшке эксперты обнаружили 55 таких записей. И хотя они плохо сохранились, удалось установить, что их сделали как минимум два мага.Точно определить, для чего кому-то понадобилось наложить проклятие сразу на 55 человек, ученые пока установить не могут. Но они не исключают, что это могло быть связано с неким судом.Как рассказала Ламонт, в конце IV века до нашей эры судебные разбирательства в Афинах были обычным делом. Поэтому те, кто проводил обряд, могли попытаться таким образом повлиять на всех участников процесса, в том числе на обидчиков, свидетелей и даже членов их семей. Горшок нашли на месте здания, в котором некогда работали ремесленники. Поэтому ученые предполагают, что порчу решили навести из-за конфликта, произошедшего на производстве.Еще одна версия связана с нестабильной политической ситуацией в Афинах. После смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры его империя рухнула и началась ожесточенная борьба за власть. Так, за контроль над Афинами сражались несколько группировок. Как отметила Ламонт, это было время, охваченное "войной, осадой и сменой политических союзов".
https://ria.ru/20201112/mona-lisa-1584169394.html
греция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735301151_46:0:1154:831_1920x0_80_0_0_925576ccea104d445d0ed97554dff186.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр македонский, археология, греция, афины, новости культуры

Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями

03:13 03.06.2021 (обновлено: 11:11 03.06.2021)
 
© Фото : American School of Classical Studies at Athens, Agora ExcavationsКерамический сосуд возрастом 2300 лет, найденный в Афинах, Греция
Керамический сосуд возрастом 2300 лет, найденный в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : American School of Classical Studies at Athens, Agora Excavations
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Археологи из Йельского университета исследовали древний керамический горшок, заполненный костями курицы, и выяснили, для чего он предназначался, сообщает Live science.
Сосуд возрастом более двух тысяч лет нашли еще в 2006 году на Афинской агоре, в центре столицы Греции. По словам профессора Джессики Ламонт, в нем были расчлененные голова и нижние конечности цыпленка не старше семи месяцев.
Исследователи пришли к выводу, что горшок, скорее всего, предназначался для черного магического обряда, с помощью которого можно было наложить проклятие на недругов. Как пояснила Ламонт, выкручивая и прокалывая голову и голени курицы, колдуны пытались повредить те же самые части тела своих жертв.
А чтобы заклятие дошло до конкретного человека, на сосуде вырезали его имя. Например, на найденном горшке эксперты обнаружили 55 таких записей. И хотя они плохо сохранились, удалось установить, что их сделали как минимум два мага.

"Эти надписи определенно делали люди, которые хорошо знали, как наложить мощное проклятие", — сказал Джессика Ламонт.

Точно определить, для чего кому-то понадобилось наложить проклятие сразу на 55 человек, ученые пока установить не могут. Но они не исключают, что это могло быть связано с неким судом.
Как рассказала Ламонт, в конце IV века до нашей эры судебные разбирательства в Афинах были обычным делом. Поэтому те, кто проводил обряд, могли попытаться таким образом повлиять на всех участников процесса, в том числе на обидчиков, свидетелей и даже членов их семей.
Горшок нашли на месте здания, в котором некогда работали ремесленники. Поэтому ученые предполагают, что порчу решили навести из-за конфликта, произошедшего на производстве.
Еще одна версия связана с нестабильной политической ситуацией в Афинах. После смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры его империя рухнула и началась ожесточенная борьба за власть. Так, за контроль над Афинами сражались несколько группировок. Как отметила Ламонт, это было время, охваченное "войной, осадой и сменой политических союзов".
Мозаика, обнаруженная во время раскопок в турецкой провинции Кадирли - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 07:33Культура
В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
 
КультураАлександр МакедонскийАрхеологияГрецияАфиныНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния