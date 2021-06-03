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Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями

Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями - РИА Новости, 03.06.2021

Ученые раскрыли тайну древнего горшка, наполненного куриными костями

Археологи из Йельского университета исследовали древний керамический горшок, заполненный костями курицы, и выяснили, для чего он предназначался, сообщает Live... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:13

2021-06-03T03:13

2021-06-03T11:11

александр македонский

археология

греция

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Археологи из Йельского университета исследовали древний керамический горшок, заполненный костями курицы, и выяснили, для чего он предназначался, сообщает Live science. Сосуд возрастом более двух тысяч лет нашли еще в 2006 году на Афинской агоре, в центре столицы Греции. По словам профессора Джессики Ламонт, в нем были расчлененные голова и нижние конечности цыпленка не старше семи месяцев. Исследователи пришли к выводу, что горшок, скорее всего, предназначался для черного магического обряда, с помощью которого можно было наложить проклятие на недругов. Как пояснила Ламонт, выкручивая и прокалывая голову и голени курицы, колдуны пытались повредить те же самые части тела своих жертв.А чтобы заклятие дошло до конкретного человека, на сосуде вырезали его имя. Например, на найденном горшке эксперты обнаружили 55 таких записей. И хотя они плохо сохранились, удалось установить, что их сделали как минимум два мага.Точно определить, для чего кому-то понадобилось наложить проклятие сразу на 55 человек, ученые пока установить не могут. Но они не исключают, что это могло быть связано с неким судом.Как рассказала Ламонт, в конце IV века до нашей эры судебные разбирательства в Афинах были обычным делом. Поэтому те, кто проводил обряд, могли попытаться таким образом повлиять на всех участников процесса, в том числе на обидчиков, свидетелей и даже членов их семей. Горшок нашли на месте здания, в котором некогда работали ремесленники. Поэтому ученые предполагают, что порчу решили навести из-за конфликта, произошедшего на производстве.Еще одна версия связана с нестабильной политической ситуацией в Афинах. После смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры его империя рухнула и началась ожесточенная борьба за власть. Так, за контроль над Афинами сражались несколько группировок. Как отметила Ламонт, это было время, охваченное "войной, осадой и сменой политических союзов".

https://ria.ru/20201112/mona-lisa-1584169394.html

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александр македонский, археология, греция, афины, новости культуры