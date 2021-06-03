https://ria.ru/20210603/ginekologiya-1735457921.html

Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии

Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии - РИА Новости, 03.06.2021

Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии

8-11 июня в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XXXIV Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в онлайн-формате.

2021-06-03T15:54

2021-06-03T15:54

2021-06-03T15:54

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К участию приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты.Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением кредитов (баллов) участникам.Инициатором проведения конгресса традиционно выступает ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы