Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии
8-11 июня в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XXXIV Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в онлайн-формате.
К участию приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты.
Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением кредитов (баллов) участникам.
Инициатором проведения конгресса традиционно выступает ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением кредитов (баллов) участникам.
Инициатором проведения конгресса традиционно выступает ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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