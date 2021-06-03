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Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии
Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии - РИА Новости, 03.06.2021
Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии
8-11 июня в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XXXIV Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в онлайн-формате.
2021-06-03T15:54
2021-06-03T15:54
анонсы
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К участию приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты.Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением кредитов (баллов) участникам.Инициатором проведения конгресса традиционно выступает ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Международный конгресс по новым технологиям в гинекологии

15:54 03.06.2021
 
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8-11 июня в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XXXIV Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" в онлайн-формате.
К участию приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты.

Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением кредитов (баллов) участникам.
Инициатором проведения конгресса традиционно выступает ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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