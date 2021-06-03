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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/gazoprovod-1735365441.html
Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2"
Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.06.2021
Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2"
Россия надеется, что строительство "Северного потока — 2" завершится до конца 2021 года, сказал вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:43
2021-06-03T17:02
allseas
балтийское море
евросоюз
сша
петербургский международный экономический форум
россия
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия надеется, что строительство "Северного потока — 2" завершится до конца 2021 года, сказал вице-премьер Александр Новак.Он подчеркнул, что работы по возведению магистрали идут и "не останавливались в принципе"."Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию", — заявил вице-премьер в кулуарах ПМЭФ.Новак добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 километров труб."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции США. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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allseas, балтийское море, евросоюз, сша, россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, экономика

Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2"

09:43 03.06.2021 (обновлено: 17:02 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия надеется, что строительство "Северного потока — 2" завершится до конца 2021 года, сказал вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что работы по возведению магистрали идут и "не останавливались в принципе".
"Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию", — заявил вице-премьер в кулуарах ПМЭФ.
Новак добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 километров труб.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции США. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
08:00
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва
 
Петербургский международный экономический форумAllseasБалтийское мореЕвросоюзСШАРоссияСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Александр НовакЭкономика
 
 
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