Новак рассказал, что осталось построить 100 километров "Северного потока — 2"
09:43 03.06.2021 (обновлено: 17:02 03.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Россия надеется, что строительство "Северного потока — 2" завершится до конца 2021 года, сказал вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что работы по возведению магистрали идут и "не останавливались в принципе".
"Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию", — заявил вице-премьер в кулуарах ПМЭФ.
Новак добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 километров труб.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции США. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.