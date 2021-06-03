Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/gazifikatsiya-1735383748.html
Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам
Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам - РИА Новости, 03.06.2021
Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам
Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, подключение новых абонентов будет оплачивать оператор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:25
2021-06-03T11:25
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122312_0:268:3024:1969_1920x0_80_0_0_6e2e247862744420354983691f5e0683.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, подключение новых абонентов будет оплачивать оператор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ. У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или нет", - сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/gaz-1735144929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122312_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_88b8b78366c925be2e2878200f06d416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, экономика

Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам

11:25 03.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие в режиме видеоконференции в 14-й министерской встрече ОПЕК+
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие в режиме видеоконференции в 14-й министерской встрече ОПЕК+ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, подключение новых абонентов будет оплачивать оператор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ. У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или нет", - сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
На торжественной церемонии открытия газопровода высокого давления - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 18:25Сказано в эфире
Эксперт объяснил, как закон о бесплатной газификации повлияет на регионы
 
РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр НовакЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния