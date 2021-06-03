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Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам
Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам - РИА Новости, 03.06.2021
Новак опроверг принцип "бери или плати" при подводке газа к участкам
Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, подключение новых абонентов будет оплачивать оператор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:25
2021-06-03T11:25
2021-06-03T11:25
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, подключение новых абонентов будет оплачивать оператор, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ. У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или нет", - сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/gaz-1735144929.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, экономика