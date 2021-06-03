https://ria.ru/20210603/gaz-1735512213.html

Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью

Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью - РИА Новости, 03.06.2021

Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал глупостью возможные санкции против газопровода "Ямал-Европа". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:07

2021-06-03T20:07

2021-06-03T20:07

петербургский международный экономический форум

россия

санкции

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир чижов

евросоюз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал глупостью возможные санкции против газопровода "Ямал-Европа".Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток — 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" - 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит - 14 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/sevpotok-1735390564.html

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2021

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россия, санкции, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов, евросоюз, экономика