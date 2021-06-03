Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал глупостью возможные санкции против газопровода "Ямал-Европа".
"Я думаю, глупость и то (санкции против "Северного потока — 2"), и другое (санкции против газопровода "Ямал-Европа"). Но разные фантазии приходят в голову, в том числе ответственным деятелям", - сказал Чижов РИА Новости на полях Петербургском международном экономическом форуме.
Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток — 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" - 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит - 14 миллиардов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.