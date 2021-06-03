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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/gaz-1735512213.html
Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью
Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью - РИА Новости, 03.06.2021
Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал глупостью возможные санкции против газопровода "Ямал-Европа". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:07
2021-06-03T20:07
петербургский международный экономический форум
россия
санкции
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир чижов
евросоюз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал глупостью возможные санкции против газопровода "Ямал-Европа".Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток — 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" - 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит - 14 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/sevpotok-1735390564.html
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россия, санкции, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов, евросоюз, экономика

Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью

20:07 03.06.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал глупостью возможные санкции против газопровода "Ямал-Европа".

"Я думаю, глупость и то (санкции против "Северного потока — 2"), и другое (санкции против газопровода "Ямал-Европа"). Но разные фантазии приходят в голову, в том числе ответственным деятелям", - сказал Чижов РИА Новости на полях Петербургском международном экономическом форуме.

Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток — 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" - 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит - 14 миллиардов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияСанкцииСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ЧижовЕвросоюзЭкономика
 
 
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