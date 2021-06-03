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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/frantsiya-1735428650.html
Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России
Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России - РИА Новости, 03.06.2021
Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России
Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:01
2021-06-03T14:01
петербургский международный экономический форум
россия
арно дюбьен
петербургский международный экономический форум (фонд)
франко-российская торгово-промышленная палата
джо байден
франция
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен, выступая на ПМЭФ.Он подчеркнул, что французское правительство поддерживает развитие торгово-экономических отношений России и Франции, но, по его словам, дает понять, что каких-то существенных изменений ждать не стоит. "Санкции здесь надолго. Это надо понять. Бизнес это понял", – сказал он.По словам Дюбьена, Европа находится в двусмысленном положении: она является одновременно и инициатором, и жертвой санкций. Он напомнил, как французский банк BNP Paribas в 2017 году был оштрафован на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима. "Это был большой шок, который породил страх и неуверенность – думаю, в этом и была цель", - сказал Дюбьен. Он также напомнил, как после введения санкций против Ирана французские автоконцерны были вынуждены прекратить там весь свой бизнес, несмотря на то что занимали более трети иранского рынка."Но есть и более смачные моменты: например, мало кому известно, что во многих штабах французских компаний в Париже сидят чиновники американского OFAC (Управление контроля иностранных активов, которое следит за исполнением санкций – ред) и следят за транзакциями. Это уже доступ к очень чувствительной информации", - подчеркнул он.Более того, на фоне попыток сближения Евросоюза с новой администрацией президента США Джо Байдена, по его словам, существует риск, что эта проблема начнет казаться менее острой. "Хотя политика новой администрации США мало чем отличается от политики предыдущей", – уверен Дюбьен.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728544566.html
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россия, арно дюбьен, петербургский международный экономический форум (фонд), франко-российская торгово-промышленная палата, джо байден, франция, экономика

Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России

14:01 03.06.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен, выступая на ПМЭФ.

"Есть ужасная проблема на повседневном уровне с открытием счетов для потенциальных российских инвесторов в наших банках. Это невозможно де-факто, сколько бы ни боролся, допустим, господин Шевенман (спецпредставитель Франции в России), мало что меняется. При этом отрицают проблему наши власти", - сказал Дюбьен.

Он подчеркнул, что французское правительство поддерживает развитие торгово-экономических отношений России и Франции, но, по его словам, дает понять, что каких-то существенных изменений ждать не стоит. "Санкции здесь надолго. Это надо понять. Бизнес это понял", – сказал он.
По словам Дюбьена, Европа находится в двусмысленном положении: она является одновременно и инициатором, и жертвой санкций. Он напомнил, как французский банк BNP Paribas в 2017 году был оштрафован на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима. "Это был большой шок, который породил страх и неуверенность – думаю, в этом и была цель", - сказал Дюбьен. Он также напомнил, как после введения санкций против Ирана французские автоконцерны были вынуждены прекратить там весь свой бизнес, несмотря на то что занимали более трети иранского рынка.
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"Но есть и более смачные моменты: например, мало кому известно, что во многих штабах французских компаний в Париже сидят чиновники американского OFAC (Управление контроля иностранных активов, которое следит за исполнением санкций – ред) и следят за транзакциями. Это уже доступ к очень чувствительной информации", - подчеркнул он.

"В нашем парламенте французском, и в Брюсселе этот вопрос экстерриториальных санкций американских обсуждается все активнее и активнее. И осознание, что есть проблема – это уже хорошо", - сказал Дюбьен. В частности, по его словам, европейские политики даже обсуждали создание собственной OFAC. "Но никто здесь не верит, что будет консенсус, и что 27 членов ЕС согласятся создать этот орган,а тем более ввести санкции против каких-то американских предприятий", – признал спикер.

Более того, на фоне попыток сближения Евросоюза с новой администрацией президента США Джо Байдена, по его словам, существует риск, что эта проблема начнет казаться менее острой. "Хотя политика новой администрации США мало чем отличается от политики предыдущей", – уверен Дюбьен.
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Петербургский международный экономический форумРоссияАрно ДюбьенПетербургский международный экономический форум (фонд)Франко-российская торгово-промышленная палатаДжо БайденФранцияЭкономика
 
 
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