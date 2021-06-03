https://ria.ru/20210603/frantsiya-1735428650.html

Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России

Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России - РИА Новости, 03.06.2021

Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России

Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:01

2021-06-03T14:01

2021-06-03T14:01

петербургский международный экономический форум

россия

арно дюбьен

петербургский международный экономический форум (фонд)

франко-российская торгово-промышленная палата

джо байден

франция

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен, выступая на ПМЭФ.Он подчеркнул, что французское правительство поддерживает развитие торгово-экономических отношений России и Франции, но, по его словам, дает понять, что каких-то существенных изменений ждать не стоит. "Санкции здесь надолго. Это надо понять. Бизнес это понял", – сказал он.По словам Дюбьена, Европа находится в двусмысленном положении: она является одновременно и инициатором, и жертвой санкций. Он напомнил, как французский банк BNP Paribas в 2017 году был оштрафован на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима. "Это был большой шок, который породил страх и неуверенность – думаю, в этом и была цель", - сказал Дюбьен. Он также напомнил, как после введения санкций против Ирана французские автоконцерны были вынуждены прекратить там весь свой бизнес, несмотря на то что занимали более трети иранского рынка."Но есть и более смачные моменты: например, мало кому известно, что во многих штабах французских компаний в Париже сидят чиновники американского OFAC (Управление контроля иностранных активов, которое следит за исполнением санкций – ред) и следят за транзакциями. Это уже доступ к очень чувствительной информации", - подчеркнул он.Более того, на фоне попыток сближения Евросоюза с новой администрацией президента США Джо Байдена, по его словам, существует риск, что эта проблема начнет казаться менее острой. "Хотя политика новой администрации США мало чем отличается от политики предыдущей", – уверен Дюбьен.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728544566.html

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735410376.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арно дюбьен, петербургский международный экономический форум (фонд), франко-российская торгово-промышленная палата, джо байден, франция, экономика