https://ria.ru/20210603/fradkov-1735472346.html

Фрадков назвал объемы кредитно-гарантийной поддержки ПСБ сектора ОПК

Фрадков назвал объемы кредитно-гарантийной поддержки ПСБ сектора ОПК - РИА Новости, 03.06.2021

Фрадков назвал объемы кредитно-гарантийной поддержки ПСБ сектора ОПК

Объем кредитно-гарантийной поддержки ОПК со стороны ПСБ на текущий момент составляет около 1,2 триллионов рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:48

2021-06-03T16:48

2021-06-03T16:48

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банк псб

новости компаний - экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Объем кредитно-гарантийной поддержки ОПК со стороны ПСБ на текущий момент составляет около 1,2 триллионов рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260 миллиардов рублей. Эти данные привел председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на круглом столе "Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал", который состоялся в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума.Круглый стол был посвящен вопросам постковидного развития России и тем мерам, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить рыночные ниши и удержать лидерство по отдельным направлениям технологического развития, критически важным для экономической и национальной безопасности государства. "ПСБ является абсолютным лидером рынка в части финансирования ОПК и сопровождения ГОЗ, а по направлению финансирования диверсификации - ключевым финансовым институтом. Объем кредитно-гарантийной поддержки сектора со стороны банка на текущий момент составляет около 1,2 триллиона рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260 миллиардов рублей, среди них - поддержка банком запуска диверсификационного технопарка, реализация системы мониторинга электродвигателей, проекты в сфере станкостроения", - сказал Фрадков.По его словам, для выявления дополнительных стимулов развития диверсификации банк регулярно проводит исследование отрасли, согласно которому основным барьером в развитии организации ОПК называют проблемы, связанные с рынком сбыта. Он назвал дефицит финансирования выпуска ПГН также одним из ограничений. "Решить его можно за счет развития дополнительных источников и инструментов привлечения фондирования. На раннем этапе здесь ведущая роль отводится бюджетным инвестициям и таким структурам как Фонд перспективных исследований, поскольку банки не могут кредитовать такие проекты. Поэтому ПСБ как опорный банк ОПК создал специализированный фонд, который позволяет финансировать военные и гражданские проекты с третьей стадии жизненного цикла продукта", - сказал глава ПСБ.По мнению Фрадкова, начиная с этапа создания производств и до выхода на серийный выпуск, необходимо широкое применение проектного финансирования на длительные сроки от 7-10 лет по приемлемым ставкам.

https://ria.ru/20210526/fradkov-1734316482.html

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россия, банк псб, новости компаний - экономика