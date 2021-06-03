Фрадков назвал объемы кредитно-гарантийной поддержки ПСБ сектора ОПК
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Объем кредитно-гарантийной поддержки ОПК со стороны ПСБ на текущий момент составляет около 1,2 триллионов рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260 миллиардов рублей. Эти данные привел председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на круглом столе "Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал", который состоялся в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума.
Круглый стол был посвящен вопросам постковидного развития России и тем мерам, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить рыночные ниши и удержать лидерство по отдельным направлениям технологического развития, критически важным для экономической и национальной безопасности государства.
Круглый стол был посвящен вопросам постковидного развития России и тем мерам, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить рыночные ниши и удержать лидерство по отдельным направлениям технологического развития, критически важным для экономической и национальной безопасности государства.
"ПСБ является абсолютным лидером рынка в части финансирования ОПК и сопровождения ГОЗ, а по направлению финансирования диверсификации - ключевым финансовым институтом. Объем кредитно-гарантийной поддержки сектора со стороны банка на текущий момент составляет около 1,2 триллиона рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260 миллиардов рублей, среди них - поддержка банком запуска диверсификационного технопарка, реализация системы мониторинга электродвигателей, проекты в сфере станкостроения", - сказал Фрадков.
По его словам, для выявления дополнительных стимулов развития диверсификации банк регулярно проводит исследование отрасли, согласно которому основным барьером в развитии организации ОПК называют проблемы, связанные с рынком сбыта.
"Это высокие издержки выпуска продукции гражданского назначения (ПГН), существенная конкуренция на целевом рынке и отсутствие гарантий сбыта. Считаю, что для решения этого вопроса необходимо нарастить продажи до объемов, которые позволят снизить издержки, а также расширить меры господдержки покупателя за счет увеличения бюджетных лимитов по льготным лизинговым программам на покупку гражданской продукции ОПК. Кроме того, положительно скажется и дальнейшее развитие экспортных проектов: мы прогнозируем рост кредитного портфеля и увеличение количества транзакций по странам СНГ, Африки и Азии в связи с высокой востребованностью российской продукции на данных рынках", - отметил Фрадков.
Он назвал дефицит финансирования выпуска ПГН также одним из ограничений.
"Решить его можно за счет развития дополнительных источников и инструментов привлечения фондирования. На раннем этапе здесь ведущая роль отводится бюджетным инвестициям и таким структурам как Фонд перспективных исследований, поскольку банки не могут кредитовать такие проекты. Поэтому ПСБ как опорный банк ОПК создал специализированный фонд, который позволяет финансировать военные и гражданские проекты с третьей стадии жизненного цикла продукта", - сказал глава ПСБ.
"Решить его можно за счет развития дополнительных источников и инструментов привлечения фондирования. На раннем этапе здесь ведущая роль отводится бюджетным инвестициям и таким структурам как Фонд перспективных исследований, поскольку банки не могут кредитовать такие проекты. Поэтому ПСБ как опорный банк ОПК создал специализированный фонд, который позволяет финансировать военные и гражданские проекты с третьей стадии жизненного цикла продукта", - сказал глава ПСБ.
По мнению Фрадкова, начиная с этапа создания производств и до выхода на серийный выпуск, необходимо широкое применение проектного финансирования на длительные сроки от 7-10 лет по приемлемым ставкам.
"Во многих странах для этих целей применяются долгосрочные облигации, в том числе и бессрочные. Такие инструменты могут использоваться и российскими организациями ОПК для финансирования гражданских проектов", - отметил Фрадков.