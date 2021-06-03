Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы
Западная горилла по имени Кангу помогла фотографу Томашу Шпиле (Tomasz Szpila) выйти в финал конкурса и получить высокую оценку жюри в категории "Портреты животных".
Западная горилла по имени Кангу помогла фотографу Томашу Шпиле (Tomasz Szpila) выйти в финал конкурса и получить высокую оценку жюри в категории "Портреты животных".
"Цветочную ванну" Мусама Рэя (Mousam Ray) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Поведение животных".
"Цветочную ванну" Мусама Рэя (Mousam Ray) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Поведение животных".
Фотограф Йохан Вандраг (Johan Wandrag) удачно сходил на "Рыбалку". Второе место в номинации "Поведение животных".
Фотограф Йохан Вандраг (Johan Wandrag) удачно сходил на "Рыбалку". Второе место в номинации "Поведение животных".
Победу в категории "Пейзаж" жюри присудило автору фото "Древо жизни" Джею Руду (Jay Roode).
Победу в категории "Пейзаж" жюри присудило автору фото "Древо жизни" Джею Руду (Jay Roode).
"Схватка в горах" принесла Рафаэлю Шенкеру (Raphael Schenker) второе место в номинации для фотографов в возрасте до 16 лет.
"Схватка в горах" принесла Рафаэлю Шенкеру (Raphael Schenker) второе место в номинации для фотографов в возрасте до 16 лет.
"Арабская лисица" обеспечила Мохаммаду Мураду (Mohammad Murad) второе место в категории "Дикая природа в городе".
"Арабская лисица" обеспечила Мохаммаду Мураду (Mohammad Murad) второе место в категории "Дикая природа в городе".
Лучшей работой в категории "Ночное небо" стал "Глаз" Ивана Педретти (Ivan Pedretti).
Лучшей работой в категории "Ночное небо" стал "Глаз" Ивана Педретти (Ivan Pedretti).
В категории "Под водой" победу завоевал Грант Томас (Grant Thomas) с эффектным снимком морского дьявола.
В категории "Под водой" победу завоевал Грант Томас (Grant Thomas) с эффектным снимком морского дьявола.
"Дверь" Хосе Луиса Руиса удостоена высокой оценки жюри в номинации "Дикая природа в городе".
"Дверь" Хосе Луиса Руиса удостоена высокой оценки жюри в номинации "Дикая природа в городе".
"Силуэт древесной мыши" Джона Формстона (John Formstone) победил в категории "Фотоловушка".
"Силуэт древесной мыши" Джона Формстона (John Formstone) победил в категории "Фотоловушка".
Мирно спящий белый медведь принес Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) победу в номинации "Портреты животных".
Мирно спящий белый медведь принес Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) победу в номинации "Портреты животных".
"Кругу" Чжиъюэ Ши (Zhi’yue Shi) жюри отдало второе место в категории "Под водой".
"Кругу" Чжиъюэ Ши (Zhi’yue Shi) жюри отдало второе место в категории "Под водой".
Абсолютным победителем конкурса стал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) и его "Мир вверх тормашками". Герой фото — борнейский орангутан, находящийся под угрозой исчезновения.
Абсолютным победителем конкурса стал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) и его "Мир вверх тормашками". Герой фото — борнейский орангутан, находящийся под угрозой исчезновения.
"Избалованный выбором" Томас Истербрук (Thomas Easterbrook) победил в категории "До 16" и завоевал титул лучшего юного фотографа дикой природы.
"Избалованный выбором" Томас Истербрук (Thomas Easterbrook) победил в категории "До 16" и завоевал титул лучшего юного фотографа дикой природы.
"Ловушка природы" обеспечила Саманте Стивенс (Samantha Stephens) второе место в номинации "Маленький мир".
"Ловушка природы" обеспечила Саманте Стивенс (Samantha Stephens) второе место в номинации "Маленький мир".
Фанни Рид (Fanny Reed) и ее "Букету цветов" жюри присудило второе место в категории "Пейзажи".
Фанни Рид (Fanny Reed) и ее "Букету цветов" жюри присудило второе место в категории "Пейзажи".
"Снежный монстр" Амита Эшела (Amit Eshel) получил высшую оценку жюри в категории "Портреты животных".
"Снежный монстр" Амита Эшела (Amit Eshel) получил высшую оценку жюри в категории "Портреты животных".
"Крылатая семейка" Каллола Мукерджи (Kallol Mukherjee) победила в категории "Дикая природа в городе".
"Крылатая семейка" Каллола Мукерджи (Kallol Mukherjee) победила в категории "Дикая природа в городе".
Фотограф Джеймс Гиффорд (James Gifford) праздновал победу в категории "Маленький мир" с "Танцем термитов".
Фотограф Джеймс Гиффорд (James Gifford) праздновал победу в категории "Маленький мир" с "Танцем термитов".
"Спящему дракону" Амоса Равида (Amos Ravid) досталось второе место в категории "Ночное небо".
"Спящему дракону" Амоса Равида (Amos Ravid) досталось второе место в категории "Ночное небо".