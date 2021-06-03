https://ria.ru/20210603/fotokonkurs-1735312215.html

Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы

Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы - РИА Новости, 03.06.2021

Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы

Стали известны победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе. Жюри рассмотрело больше восьми тысяч тысяч работ со всего... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:55

2021-06-03T12:55

2021-06-03T14:01

фотография

природа

фото

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Стали известны победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе. Жюри рассмотрело больше восьми тысяч тысяч работ со всего мира. Снимки, покорившие экспертов, — в подборке Ria.ru.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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