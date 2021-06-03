Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/fotokonkurs-1735312215.html
Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы
Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы - РИА Новости, 03.06.2021
Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы
Стали известны победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе. Жюри рассмотрело больше восьми тысяч тысяч работ со всего... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:55
2021-06-03T14:01
фотография
природа
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735306926_131:281:1848:1247_1920x0_80_0_0_b0fe00bfe6a9912c2f1ffbaa81b0eb98.jpg
Стали известны победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе. Жюри рассмотрело больше восьми тысяч тысяч работ со всего мира. Снимки, покорившие экспертов, — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735306926_275:202:1783:1333_1920x0_80_0_0_9e4156352122561d14276e89042789b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, природа, фото, фото

Мир вверх тормашками и медведь-соня: лучшие фото дикой природы

12:55 03.06.2021 (обновлено: 14:01 03.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Стали известны победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе. Жюри рассмотрело больше восьми тысяч тысяч работ со всего мира. Снимки, покорившие экспертов, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Tomasz Szpila / Nature TTL

Западная горилла по имени Кангу помогла фотографу Томашу Шпиле (Tomasz Szpila) выйти в финал конкурса и получить высокую оценку жюри в категории "Портреты животных".

Работа фотографа Tomasz Szpila Kangu в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
1 из 20

Западная горилла по имени Кангу помогла фотографу Томашу Шпиле (Tomasz Szpila) выйти в финал конкурса и получить высокую оценку жюри в категории "Портреты животных".

© Фото : Tomasz Szpila / Nature TTL
© Фото : Mousam Ray / Nature TTL

"Цветочную ванну" Мусама Рэя (Mousam Ray) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Поведение животных".

Работа фотографа Mousam Ray Floral Bath Tub в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
2 из 20

"Цветочную ванну" Мусама Рэя (Mousam Ray) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Поведение животных".

© Фото : Mousam Ray / Nature TTL
© Фото : Johan Wandrag / Nature TTL

Фотограф Йохан Вандраг (Johan Wandrag) удачно сходил на "Рыбалку". Второе место в номинации "Поведение животных".

Работа фотографа Johan Wandrag Fish Caught by Surprise, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
3 из 20

Фотограф Йохан Вандраг (Johan Wandrag) удачно сходил на "Рыбалку". Второе место в номинации "Поведение животных".

© Фото : Johan Wandrag / Nature TTL
© Фото : Jay Roode / Nature TTL

Победу в категории "Пейзаж" жюри присудило автору фото "Древо жизни" Джею Руду (Jay Roode).

Работа фотографа Jay Roode Tree of Life, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
4 из 20

Победу в категории "Пейзаж" жюри присудило автору фото "Древо жизни" Джею Руду (Jay Roode).

© Фото : Jay Roode / Nature TTL
© Фото : Raphael Schenker / Nature TTL

"Схватка в горах" принесла Рафаэлю Шенкеру (Raphael Schenker) второе место в номинации для фотографов в возрасте до 16 лет.

Работа фотографа Raphael Schenker Fight in the Mountains, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
5 из 20

"Схватка в горах" принесла Рафаэлю Шенкеру (Raphael Schenker) второе место в номинации для фотографов в возрасте до 16 лет.

© Фото : Raphael Schenker / Nature TTL
© Фото : Mohammad Murad / Nature TTL

"Арабская лисица" обеспечила Мохаммаду Мураду (Mohammad Murad) второе место в категории "Дикая природа в городе".

Работа фотографа Mohammad Murad The Fox of Arabia, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
6 из 20

"Арабская лисица" обеспечила Мохаммаду Мураду (Mohammad Murad) второе место в категории "Дикая природа в городе".

© Фото : Mohammad Murad / Nature TTL
© Фото : Ivan Pedretti / Nature TTL

Лучшей работой в категории "Ночное небо" стал "Глаз" Ивана Педретти (Ivan Pedretti).

Работа фотографа Ivan Pedretti The Eye, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
7 из 20

Лучшей работой в категории "Ночное небо" стал "Глаз" Ивана Педретти (Ivan Pedretti).

© Фото : Ivan Pedretti / Nature TTL
© Фото : Grant Thomas / Nature TTL

В категории "Под водой" победу завоевал Грант Томас (Grant Thomas) с эффектным снимком морского дьявола.

Работа фотографа Grant Thomas Manta Space Ship, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
8 из 20

В категории "Под водой" победу завоевал Грант Томас (Grant Thomas) с эффектным снимком морского дьявола.

© Фото : Grant Thomas / Nature TTL
© Фото : Jose Luis Ruiz Jimenez / Nature TTL

"Дверь" Хосе Луиса Руиса удостоена высокой оценки жюри в номинации "Дикая природа в городе".

Работа фотографа Jose Luis Ruiz Jimenez The Door в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
9 из 20

"Дверь" Хосе Луиса Руиса удостоена высокой оценки жюри в номинации "Дикая природа в городе".

© Фото : Jose Luis Ruiz Jimenez / Nature TTL
© Фото : John Formstone / Nature TTL

"Силуэт древесной мыши" Джона Формстона (John Formstone) победил в категории "Фотоловушка".

Работа фотографа John Formstone Silhouetted Wood Mouse, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
10 из 20

"Силуэт древесной мыши" Джона Формстона (John Formstone) победил в категории "Фотоловушка".

© Фото : John Formstone / Nature TTL
© Фото : Dennis Stogsdill / Nature TTL

Мирно спящий белый медведь принес Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) победу в номинации "Портреты животных".

Работа фотографа Dennis Stogsdill Sleepy Polar Bear, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
11 из 20

Мирно спящий белый медведь принес Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) победу в номинации "Портреты животных".

© Фото : Dennis Stogsdill / Nature TTL
© Фото : Zhi’yue Shi / Nature TTL

"Кругу" Чжиъюэ Ши (Zhi’yue Shi) жюри отдало второе место в категории "Под водой".

Работа фотографа Zhi’yue Shi Round, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
12 из 20

"Кругу" Чжиъюэ Ши (Zhi’yue Shi) жюри отдало второе место в категории "Под водой".

© Фото : Zhi’yue Shi / Nature TTL
© Фото : Thomas Vijayan / Nature TTL

Абсолютным победителем конкурса стал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) и его "Мир вверх тормашками". Герой фото — борнейский орангутан, находящийся под угрозой исчезновения.

Работа фотографа Thomas Vijayan The World is Going Upside Down, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
13 из 20

Абсолютным победителем конкурса стал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) и его "Мир вверх тормашками". Герой фото — борнейский орангутан, находящийся под угрозой исчезновения.

© Фото : Thomas Vijayan / Nature TTL
© Фото : Thomas Easterbrook / Nature TTL

"Избалованный выбором" Томас Истербрук (Thomas Easterbrook) победил в категории "До 16" и завоевал титул лучшего юного фотографа дикой природы.

Работа фотографа Thomas Easterbrook Spoilt for Choice, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
14 из 20

"Избалованный выбором" Томас Истербрук (Thomas Easterbrook) победил в категории "До 16" и завоевал титул лучшего юного фотографа дикой природы.

© Фото : Thomas Easterbrook / Nature TTL
© Фото : Samantha Stephens / Nature TTL

"Ловушка природы" обеспечила Саманте Стивенс (Samantha Stephens) второе место в номинации "Маленький мир".

Работа фотографа Samantha Stephens Nature’s Pitfall, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
15 из 20

"Ловушка природы" обеспечила Саманте Стивенс (Samantha Stephens) второе место в номинации "Маленький мир".

© Фото : Samantha Stephens / Nature TTL
© Фото : Fanny Reed / Nature TTL

Фанни Рид (Fanny Reed) и ее "Букету цветов" жюри присудило второе место в категории "Пейзажи".

Работа фотографа Fanny Reed Bouquet of Flowers, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
16 из 20

Фанни Рид (Fanny Reed) и ее "Букету цветов" жюри присудило второе место в категории "Пейзажи".

© Фото : Fanny Reed / Nature TTL
© Фото : Amit Eshel / Nature TTL

"Снежный монстр" Амита Эшела (Amit Eshel) получил высшую оценку жюри в категории "Портреты животных".

Работа фотографа Amit Eshel Snow Monster в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
17 из 20

"Снежный монстр" Амита Эшела (Amit Eshel) получил высшую оценку жюри в категории "Портреты животных".

© Фото : Amit Eshel / Nature TTL
© Фото : Kallol Mukherjee / Nature TTL

"Крылатая семейка" Каллола Мукерджи (Kallol Mukherjee) победила в категории "Дикая природа в городе".

Работа фотографа Kallol Mukherjee Winged Family Members, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
18 из 20

"Крылатая семейка" Каллола Мукерджи (Kallol Mukherjee) победила в категории "Дикая природа в городе".

© Фото : Kallol Mukherjee / Nature TTL
© Фото : James Gifford / Nature TTL

Фотограф Джеймс Гиффорд (James Gifford) праздновал победу в категории "Маленький мир" с "Танцем термитов".

Работа фотографа James Gifford Dance of the Termites, занявшая 1 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
19 из 20

Фотограф Джеймс Гиффорд (James Gifford) праздновал победу в категории "Маленький мир" с "Танцем термитов".

© Фото : James Gifford / Nature TTL
© Фото : Amos Ravid / Nature TTL

"Спящему дракону" Амоса Равида (Amos Ravid) досталось второе место в категории "Ночное небо".

Работа фотографа Amos Ravid Sleeping Dragon, занявшая 2 место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021
20 из 20

"Спящему дракону" Амоса Равида (Amos Ravid) досталось второе место в категории "Ночное небо".

© Фото : Amos Ravid / Nature TTL
 
ФотографияприродаФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния