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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210603/forsazh-1735398476.html
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа - РИА Новости, 03.06.2021
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам?
2021-06-03T14:00
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альфа ромео
андрей гаврилов
mercedes-benz
луи люмьер
огюст люмьер
андрей гаврилов
porsche
российская империя
бэтмен
bmw (автомобиль)
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От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам?
audio/mpeg
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам?
audio/mpeg
Рассказать о культовых фильмах и не менее культовых автомобилях помогли: переводчик, журналист и голос "эпохи VHS" Андрей Гаврилов; специалист по ретро-автомобилям, автор канал Time Machines Глеб Рачко; телеведущий, ученый и путешественник Иван Затевахин. В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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альфа ромео, андрей гаврилов, mercedes-benz, луи люмьер, огюст люмьер, андрей гаврилов, porsche, российская империя, бэтмен, bmw (автомобиль), генри форд, аудио, антон шапарин, ян хайцеэр, кино и сериалы, квентин тарантино, джеймс бонд, авто, история, технологии

От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа

14:00 03.06.2021
 
Не роскошь
От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа
14:00
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Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам?
Рассказать о культовых фильмах и не менее культовых автомобилях помогли: переводчик, журналист и голос "эпохи VHS" Андрей Гаврилов; специалист по ретро-автомобилям, автор канал Time Machines Глеб Рачко; телеведущий, ученый и путешественник Иван Затевахин.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Не роскошьАльфа РомеоАндрей ГавриловMercedes-BenzЛуи ЛюмьерОгюст ЛюмьерАндрей ГавриловPorscheРоссийская империяБэтменBMW (автомобиль)Генри ФордАнтон ШапаринЯн ХайцеэрКино и сериалыКвентин ТарантиноДжеймс БондАвтоисторияТехнологии
 
 
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