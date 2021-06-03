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От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа

От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа - РИА Новости, 03.06.2021

От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа

Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам?

2021-06-03T14:00

2021-06-03T14:00

2021-06-03T14:00

альфа ромео

андрей гаврилов

mercedes-benz

луи люмьер

огюст люмьер

андрей гаврилов

porsche

российская империя

бэтмен

bmw (автомобиль)

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От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам? audio/mpeg

От немого кино до Форсажа: как автомобили изменили мир кинематографа Автомобили и кино (почти ровесников) невозможно представить друг без друга. Средство раскрытия персонажа, инструмент в руках каскадеров и фон, на котором происходит действие. Так же как автомобили изменили мир кино, фильмы изменили мир машин, устанавливая моду и задавая тренды для производителей. Какие модели стали культовыми благодаря фильмам? audio/mpeg

Рассказать о культовых фильмах и не менее культовых автомобилях помогли: переводчик, журналист и голос "эпохи VHS" Андрей Гаврилов; специалист по ретро-автомобилям, автор канал Time Machines Глеб Рачко; телеведущий, ученый и путешественник Иван Затевахин. В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа ромео, андрей гаврилов, mercedes-benz, луи люмьер, огюст люмьер, андрей гаврилов, porsche, российская империя, бэтмен, bmw (автомобиль), генри форд, аудио, антон шапарин, ян хайцеэр, кино и сериалы, квентин тарантино, джеймс бонд, авто, история, технологии