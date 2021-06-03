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Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G
Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G - РИА Новости, 03.06.2021
Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G
Новикомбанк и Госкорпорация Ростех в рамках ПМЭФ-2021 договорились о формировании синдицированного проектного финансирования для разработки и производства... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:56
2021-06-03T15:56
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
новикомбанк
ростех
пмэф
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Новикомбанк и Госкорпорация Ростех в рамках ПМЭФ-2021 договорились о формировании синдицированного проектного финансирования для разработки и производства оборудования 5G в России, говорится в сообщении банка. Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства, гибко подстраиваясь под конкретные потребности проекта. Соглашение предполагает, что Новикомбанк обеспечит привлечение средств в формате портфеля синдицированного кредита для создания оборудования и ядра сети, а также на подготовку к серийному производству комплексного решения, заложенного в дорожной карте развития 5G. Подписи под соглашением поставили директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. Полученные средства Ростех направит на разработку системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и организацию ее серийного производства. Для этого Ростех создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции. На разработку и наладку производства линейки оборудования потребуется 42,926 миллиарда рублей, из которых 21,463 миллиарда рублей будет выделено госкорпорации из федерального бюджета в виде субсидии. Организатором внебюджетного финансирования проекта выступит Новикомбанк.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), новикомбанк, ростех, пмэф, технологии, новости компаний - экономика

Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G

15:56 03.06.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Новикомбанк и Госкорпорация Ростех в рамках ПМЭФ-2021 договорились о формировании синдицированного проектного финансирования для разработки и производства оборудования 5G в России, говорится в сообщении банка.
Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства, гибко подстраиваясь под конкретные потребности проекта.
Соглашение предполагает, что Новикомбанк обеспечит привлечение средств в формате портфеля синдицированного кредита для создания оборудования и ядра сети, а также на подготовку к серийному производству комплексного решения, заложенного в дорожной карте развития 5G. Подписи под соглашением поставили директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Полученные средства Ростех направит на разработку системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и организацию ее серийного производства. Для этого Ростех создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции.
"Создаваемый нами инструмент синдицированного проектного кредитования позволит обеспечить ритмичное внебюджетное финансирование проекта. Это откроет нам возможность как для разработки, так и для приобретения необходимых технологий, в том числе за рубежом, а также для эффективного и своевременного проведения необходимых сделок. Кроме того, он обеспечит нам комфортные финансовые условия для строительства или модернизации производственных мощностей", - цитируется в сообщении Бровко.
На разработку и наладку производства линейки оборудования потребуется 42,926 миллиарда рублей, из которых 21,463 миллиарда рублей будет выделено госкорпорации из федерального бюджета в виде субсидии. Организатором внебюджетного финансирования проекта выступит Новикомбанк.
"С участием Новикомбанка будет реализован стратегически важный для страны проект по созданию инфраструктуры для мобильных сетей 5G. Развитие этой технологии должно привести к телекоммуникационному прорыву, взрывному росту цифровых технологий и продуктов. Банк выступает в качестве организатора финансирования, это означает, что все доступные механизмы и инструменты будут собраны в одной точке и интегрированы в проект развития с учетом его специфики. Мы разработали уникальный алгоритм, благодаря которому в кратчайшие сроки возможен запуск проектов государственного масштаба", - сообщила Георгиева.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 15:38Петербургский международный экономический форум
Новикомбанк на ПМЭФ планирует подписать соглашения на 80 млрд рублей
 
РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)НовикомбанкРостехПМЭФТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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