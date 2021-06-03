https://ria.ru/20210603/finansirovanie-1735458470.html

Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G

Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G - РИА Новости, 03.06.2021

Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G

Новикомбанк и Госкорпорация Ростех в рамках ПМЭФ-2021 договорились о формировании синдицированного проектного финансирования для разработки и производства... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:56

2021-06-03T15:56

2021-06-03T15:56

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

новикомбанк

ростех

пмэф

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_7847d1e6d6430762c2beedb3447b5332.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Новикомбанк и Госкорпорация Ростех в рамках ПМЭФ-2021 договорились о формировании синдицированного проектного финансирования для разработки и производства оборудования 5G в России, говорится в сообщении банка. Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства, гибко подстраиваясь под конкретные потребности проекта. Соглашение предполагает, что Новикомбанк обеспечит привлечение средств в формате портфеля синдицированного кредита для создания оборудования и ядра сети, а также на подготовку к серийному производству комплексного решения, заложенного в дорожной карте развития 5G. Подписи под соглашением поставили директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. Полученные средства Ростех направит на разработку системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и организацию ее серийного производства. Для этого Ростех создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции. На разработку и наладку производства линейки оборудования потребуется 42,926 миллиарда рублей, из которых 21,463 миллиарда рублей будет выделено госкорпорации из федерального бюджета в виде субсидии. Организатором внебюджетного финансирования проекта выступит Новикомбанк.

https://ria.ru/20210526/soglasheniya-1734061843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), новикомбанк, ростех, пмэф, технологии, новости компаний - экономика