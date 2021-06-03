Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства, гибко подстраиваясь под конкретные потребности проекта.
Соглашение предполагает, что Новикомбанк обеспечит привлечение средств в формате портфеля синдицированного кредита для создания оборудования и ядра сети, а также на подготовку к серийному производству комплексного решения, заложенного в дорожной карте развития 5G. Подписи под соглашением поставили директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Полученные средства Ростех направит на разработку системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и организацию ее серийного производства. Для этого Ростех создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции.
"Создаваемый нами инструмент синдицированного проектного кредитования позволит обеспечить ритмичное внебюджетное финансирование проекта. Это откроет нам возможность как для разработки, так и для приобретения необходимых технологий, в том числе за рубежом, а также для эффективного и своевременного проведения необходимых сделок. Кроме того, он обеспечит нам комфортные финансовые условия для строительства или модернизации производственных мощностей", - цитируется в сообщении Бровко.
На разработку и наладку производства линейки оборудования потребуется 42,926 миллиарда рублей, из которых 21,463 миллиарда рублей будет выделено госкорпорации из федерального бюджета в виде субсидии. Организатором внебюджетного финансирования проекта выступит Новикомбанк.
"С участием Новикомбанка будет реализован стратегически важный для страны проект по созданию инфраструктуры для мобильных сетей 5G. Развитие этой технологии должно привести к телекоммуникационному прорыву, взрывному росту цифровых технологий и продуктов. Банк выступает в качестве организатора финансирования, это означает, что все доступные механизмы и инструменты будут собраны в одной точке и интегрированы в проект развития с учетом его специфики. Мы разработали уникальный алгоритм, благодаря которому в кратчайшие сроки возможен запуск проектов государственного масштаба", - сообщила Георгиева.