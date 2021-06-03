https://ria.ru/20210603/farmatsevtika-1735423292.html

Власти Москвы видят фармацевтику приоритетным направлением развития промышленности

Власти Москвы видят фармацевтику приоритетным направлением развития промышленности - РИА Новости, 03.06.2021

Власти Москвы видят фармацевтику приоритетным направлением развития промышленности

Фармацевтическое производство - одно из приоритетных направлений развития столичной промышленности, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:38

2021-06-03T13:38

2021-06-03T13:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр прохоров

москва

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Фармацевтическое производство - одно из приоритетных направлений развития столичной промышленности, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Сегодня Москва является одним из центров производства фармы: 13% сотрудников фармацевтической промышленности России работают в Москве и обеспечивают выпуск около 20% лекарств в стране. И мы видим эту отрасль одним из приоритетных направлений для дальнейшего развития столичной промышленности", - сообщил Прохоров.По его словам, во-первых, это быстрорастущий рынок, который привлекает значительные инвестиции, а во-вторых, локализация на территории города необходимых ему фармпроизводств и развитие направления в целом позволит снизить зависимость столицы и страны от импорта лекарственных препаратов, которая все еще остаётся достаточно высокой. Для этого город оказывает разностороннюю помощь как действующим, так и строящимся производствам, отметил Прохоров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/subsidii-1735406765.html

москва

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва