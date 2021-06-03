https://ria.ru/20210603/farmatsevtika-1735423292.html
Власти Москвы видят фармацевтику приоритетным направлением развития промышленности
Власти Москвы видят фармацевтику приоритетным направлением развития промышленности - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Москвы видят фармацевтику приоритетным направлением развития промышленности
Фармацевтическое производство - одно из приоритетных направлений развития столичной промышленности, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:38
2021-06-03T13:38
2021-06-03T13:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
москва
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Фармацевтическое производство - одно из приоритетных направлений развития столичной промышленности, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Сегодня Москва является одним из центров производства фармы: 13% сотрудников фармацевтической промышленности России работают в Москве и обеспечивают выпуск около 20% лекарств в стране. И мы видим эту отрасль одним из приоритетных направлений для дальнейшего развития столичной промышленности", - сообщил Прохоров.По его словам, во-первых, это быстрорастущий рынок, который привлекает значительные инвестиции, а во-вторых, локализация на территории города необходимых ему фармпроизводств и развитие направления в целом позволит снизить зависимость столицы и страны от импорта лекарственных препаратов, которая все еще остаётся достаточно высокой. Для этого город оказывает разностороннюю помощь как действующим, так и строящимся производствам, отметил Прохоров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва
С. - ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости
. Фармацевтическое производство - одно из приоритетных направлений развития столичной промышленности, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров
в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня Москва является одним из центров производства фармы: 13% сотрудников фармацевтической промышленности России работают в Москве и обеспечивают выпуск около 20% лекарств в стране. И мы видим эту отрасль одним из приоритетных направлений для дальнейшего развития столичной промышленности", - сообщил Прохоров.
По его словам, во-первых, это быстрорастущий рынок, который привлекает значительные инвестиции, а во-вторых, локализация на территории города необходимых ему фармпроизводств и развитие направления в целом позволит снизить зависимость столицы и страны от импорта лекарственных препаратов, которая все еще остаётся достаточно высокой. Для этого город оказывает разностороннюю помощь как действующим, так и строящимся производствам, отметил Прохоров.
"Что касается структуры нашей промышленности, то среди крупных и средних предприятий преобладают такие отрасли как приборостроение и электроника, пищевая и авиационная промышленность. Например, каждый шестой сотрудник крупных и средних предприятий Москвы работает в пищевой промышленности. Около 240 фабрик и заводов, это все - от мелких до крупных производителей - обеспечивают продуктами питания не только столицу, но и все регионы России", - подчеркнул Прохоров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.