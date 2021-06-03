Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/evtushenkov-1735367604.html
Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию
Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию - РИА Новости, 03.06.2021
Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию
Владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что МТС активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, кроме того,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:58
2021-06-03T10:08
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
афк "система"
мтс
владимир евтушенков
москва
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/62/1555366249_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_787781c6301b105d65a7e1efd9d4ba78.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что МТС активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, кроме того, обсуждается идея о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) МТС-банка в следующем году, заявил"Она (компания "МТС") каждый день динамично развивается, например, еще недавно не было подразделения "МТС медиа" - онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными. Будут дальше развивать финтех, МТС-банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же "Тинькофф банка". Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году", - сказал Евтушенков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Владелец АФК "Система" считает, что оценка МТС-банка должна составлять не менее 1 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил, что в прошлом году интересовался продажей "Тинькофф" АФК "Системе", но не стал этого делать, поскольку объединить две разные культуры сложно и это могло бы привести к потере преференций, которые есть у каждой из компаний."Но вывод на IPO - не самоцель, и у нас нет таких задач, как при плановой экономике: сегодня ... это, потом вот это. Все знают, что среди финансовых инструментов продажа акций на бирже - самые дорогие деньги. Но я сознательно на это иду. Точно не ради денег, потому что можно было бы их получить совсем другими способами - через кредиты, облигации и так далее", - сказал он."Речь идет о создании дочерней компании МТС, которая за счет собственных облачных и инфраструктурных ресурсов имеет все необходимое, чтобы стать лидером в реализации масштабных цифровых проектов", - уточнил Евтушенков.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).
https://realty.ria.ru/20210512/mts-1731988118.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/62/1555366249_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_957905129714057c6f3389e690cd34f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), афк "система", мтс, владимир евтушенков, москва, технологии, экономика

Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию

09:58 03.06.2021 (обновлено: 10:08 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков на ПМЭФ-2019
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков на ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что МТС активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, кроме того, обсуждается идея о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) МТС-банка в следующем году, заявил
"Она (компания "МТС") каждый день динамично развивается, например, еще недавно не было подразделения "МТС медиа" - онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными. Будут дальше развивать финтех, МТС-банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же "Тинькофф банка". Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году", - сказал Евтушенков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 16:48
МТС реализовала проект "цифрового здания" в жилом комплексе
Владелец АФК "Система" считает, что оценка МТС-банка должна составлять не менее 1 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил, что в прошлом году интересовался продажей "Тинькофф" АФК "Системе", но не стал этого делать, поскольку объединить две разные культуры сложно и это могло бы привести к потере преференций, которые есть у каждой из компаний.
"Но вывод на IPO - не самоцель, и у нас нет таких задач, как при плановой экономике: сегодня ... это, потом вот это. Все знают, что среди финансовых инструментов продажа акций на бирже - самые дорогие деньги. Но я сознательно на это иду. Точно не ради денег, потому что можно было бы их получить совсем другими способами - через кредиты, облигации и так далее", - сказал он.
"МТС очень активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, потому что там другие мультипликаторы и прочее", - сообщил Евтушенков. Он добавил, что перед компанией ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса, будет целый ряд других направлений - искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое.
"Речь идет о создании дочерней компании МТС, которая за счет собственных облачных и инфраструктурных ресурсов имеет все необходимое, чтобы стать лидером в реализации масштабных цифровых проектов", - уточнил Евтушенков.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)АФК "Система"МТСВладимир ЕвтушенковМоскваТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния