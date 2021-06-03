https://ria.ru/20210603/evtushenkov-1735367604.html

Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию

Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию - РИА Новости, 03.06.2021

Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию

Владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что МТС активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, кроме того,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:58

2021-06-03T09:58

2021-06-03T10:08

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

афк "система"

мтс

владимир евтушенков

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что МТС активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, кроме того, обсуждается идея о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) МТС-банка в следующем году, заявил"Она (компания "МТС") каждый день динамично развивается, например, еще недавно не было подразделения "МТС медиа" - онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными. Будут дальше развивать финтех, МТС-банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же "Тинькофф банка". Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году", - сказал Евтушенков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Владелец АФК "Система" считает, что оценка МТС-банка должна составлять не менее 1 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил, что в прошлом году интересовался продажей "Тинькофф" АФК "Системе", но не стал этого делать, поскольку объединить две разные культуры сложно и это могло бы привести к потере преференций, которые есть у каждой из компаний."Но вывод на IPO - не самоцель, и у нас нет таких задач, как при плановой экономике: сегодня ... это, потом вот это. Все знают, что среди финансовых инструментов продажа акций на бирже - самые дорогие деньги. Но я сознательно на это иду. Точно не ради денег, потому что можно было бы их получить совсем другими способами - через кредиты, облигации и так далее", - сказал он."Речь идет о создании дочерней компании МТС, которая за счет собственных облачных и инфраструктурных ресурсов имеет все необходимое, чтобы стать лидером в реализации масштабных цифровых проектов", - уточнил Евтушенков.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).

https://realty.ria.ru/20210512/mts-1731988118.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), афк "система", мтс, владимир евтушенков, москва, технологии, экономика