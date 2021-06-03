https://ria.ru/20210603/energiya-1735373558.html

Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках

Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках - РИА Новости, 03.06.2021

Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках

Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:34

2021-06-03T10:34

2021-06-03T11:09

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс."Глобальный энергопереход - это штука, которая создаёт возможности. Главная фантастическая возможность для России называется водород… То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", - сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210505/vodorod-1729501925.html

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2021

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика