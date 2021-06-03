https://ria.ru/20210603/energiya-1735373558.html
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках - РИА Новости, 03.06.2021
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках
Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:34
2021-06-03T10:34
2021-06-03T11:09
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анатолий чубайс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735366556_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9b2b1823bfde0c4819f99751e8cd45e4.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс."Глобальный энергопереход - это штука, которая создаёт возможности. Главная фантастическая возможность для России называется водород… То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", - сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210505/vodorod-1729501925.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735366556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3857b478bac216b0f0ad53e4285faeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика