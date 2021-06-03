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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/energiya-1735373558.html
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках - РИА Новости, 03.06.2021
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках
Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:34
2021-06-03T11:09
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анатолий чубайс
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс."Глобальный энергопереход - это штука, которая создаёт возможности. Главная фантастическая возможность для России называется водород… То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", - сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика

Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках

10:34 03.06.2021 (обновлено: 11:09 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия может сохранить лидерство в поставках энергоресурсов за счёт поставок водородов, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Глобальный энергопереход - это штука, которая создаёт возможности. Главная фантастическая возможность для России называется водород… То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сегодня Россия делает по углеводородам. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", - сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.
Он также отметил, что Россия с предложениями по водороду поможет странам ЕС выполнить их обязательства по сокращению выбросов СО2.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Анатолий ЧубайсЭкономика
 
 
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