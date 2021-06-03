https://ria.ru/20210603/ekspertiza-1735491297.html

Шувалов: экспертиза партнеров поможет ВЭБу поднять капитал стартапов

Шувалов: экспертиза партнеров поможет ВЭБу поднять капитал стартапов - РИА Новости, 03.06.2021

Шувалов: экспертиза партнеров поможет ВЭБу поднять капитал стартапов

Экспертиза и компетенции объединившихся под управлением ВЭБ.РФ институтов развития помогут госкорпорации развития найти и развить перспективные стартапы,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:23

2021-06-03T18:23

2021-06-03T18:23

вэб

петербургский международный экономический форум (фонд)

игорь шувалов

пмэф

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экспертиза и компетенции объединившихся под управлением ВЭБ.РФ институтов развития помогут госкорпорации развития найти и развить перспективные стартапы, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на ПМЭФ-2021.Он отметил, что в нашей культуре, к сожалению, отсутствует "притяжение партнеров", и многие представители инновационного бизнеса готовы потерпеть крах, лишь бы не делиться успехом с другими. "Это обстоятельство – один из главных ограничителей, поэтому мы не только по инновационным, но и по любым проектам пытаемся построить справедливое партнерство", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.Старший вице-президент блока "Проекты развития" ВЭБ.РФ Сергей Евдокимов уточнил, что у обычного коммерческого банка, как правило, отсутствует необходимая экспертиза для оценки рисков инновационных проектов.С ним согласен гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов, который считает, что каждый институт развития уникален для разных этапов жизненных циклов компаний-стартапов. "Поэтому объединение институтов развития на площадке большого ВЭБа позволит получить ИТ-проекты в нужной стадии зрелости, помочь им доработать продукт, внедрить его и затем вывести на зарубежные рыкни", - уверен Павлов.В свою очередь, генеральный директор Skolkovo Ventures Владимир Сакович, считает, что ВЭБ.РФ сегодня должен сфокусироваться на "сшивании" пока еще серьезного разрыва между государством и частным бизнесом.

https://ria.ru/20210602/shuvalov-1735311467.html

https://realty.ria.ru/20210603/veb-1735365557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь шувалов, пмэф, новости компаний - экономика