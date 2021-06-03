https://ria.ru/20210603/ekspertiza-1735491297.html
Шувалов: экспертиза партнеров поможет ВЭБу поднять капитал стартапов
Шувалов: экспертиза партнеров поможет ВЭБу поднять капитал стартапов - РИА Новости, 03.06.2021
Шувалов: экспертиза партнеров поможет ВЭБу поднять капитал стартапов
Экспертиза и компетенции объединившихся под управлением ВЭБ.РФ институтов развития помогут госкорпорации развития найти и развить перспективные стартапы,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:23
2021-06-03T18:23
2021-06-03T18:23
вэб
петербургский международный экономический форум (фонд)
игорь шувалов
пмэф
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экспертиза и компетенции объединившихся под управлением ВЭБ.РФ институтов развития помогут госкорпорации развития найти и развить перспективные стартапы, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на ПМЭФ-2021.Он отметил, что в нашей культуре, к сожалению, отсутствует "притяжение партнеров", и многие представители инновационного бизнеса готовы потерпеть крах, лишь бы не делиться успехом с другими. "Это обстоятельство – один из главных ограничителей, поэтому мы не только по инновационным, но и по любым проектам пытаемся построить справедливое партнерство", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.Старший вице-президент блока "Проекты развития" ВЭБ.РФ Сергей Евдокимов уточнил, что у обычного коммерческого банка, как правило, отсутствует необходимая экспертиза для оценки рисков инновационных проектов.С ним согласен гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов, который считает, что каждый институт развития уникален для разных этапов жизненных циклов компаний-стартапов. "Поэтому объединение институтов развития на площадке большого ВЭБа позволит получить ИТ-проекты в нужной стадии зрелости, помочь им доработать продукт, внедрить его и затем вывести на зарубежные рыкни", - уверен Павлов.В свою очередь, генеральный директор Skolkovo Ventures Владимир Сакович, считает, что ВЭБ.РФ сегодня должен сфокусироваться на "сшивании" пока еще серьезного разрыва между государством и частным бизнесом.
https://ria.ru/20210602/shuvalov-1735311467.html
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вэб, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь шувалов, пмэф, новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Экспертиза и компетенции объединившихся под управлением ВЭБ.РФ институтов развития помогут госкорпорации развития найти и развить перспективные стартапы, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
на ПМЭФ
-2021.
"Для нас вызов - научиться работать в инновационной среде, и мы, конечно, будем полагаться на ваши компетенции, на вашу экспертизу. Вы нам будете говорить, у каких проектов высокий потенциал. А дальше мы пойдем к партнерам, к большим и средним капиталистам, и будем это продвигать, чтобы они инвестировали (возможно, будем соинвестировать), чтобы поднять капитал", - обратился Шувалов к представителям институтов развития, участвующим в конференции по бесшовным инновациям.
Он отметил, что в нашей культуре, к сожалению, отсутствует "притяжение партнеров", и многие представители инновационного бизнеса готовы потерпеть крах, лишь бы не делиться успехом с другими. "Это обстоятельство – один из главных ограничителей, поэтому мы не только по инновационным, но и по любым проектам пытаемся построить справедливое партнерство", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.
Старший вице-президент блока "Проекты развития" ВЭБ.РФ Сергей Евдокимов уточнил, что у обычного коммерческого банка, как правило, отсутствует необходимая экспертиза для оценки рисков инновационных проектов.
"Для банкира инновации - прежде всего жуткая неопределенность, а это высокие риски и, как следствие, отсутствие реализации в банках подобных проектов. У нас в ВЭБ - ситуация уникальная. У нас есть вся экспертиза, которую предоставляют нам наши профильные институты развития", - сказал Евдокимов.
С ним согласен гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов, который считает, что каждый институт развития уникален для разных этапов жизненных циклов компаний-стартапов.
"Поэтому объединение институтов развития на площадке большого ВЭБа
позволит получить ИТ-проекты в нужной стадии зрелости, помочь им доработать продукт, внедрить его и затем вывести на зарубежные рыкни", - уверен Павлов.
В свою очередь, генеральный директор Skolkovo Ventures Владимир Сакович, считает, что ВЭБ.РФ сегодня должен сфокусироваться на "сшивании" пока еще серьезного разрыва между государством и частным бизнесом.
"Вся система государственных инноваций должна стать открытой экосистемой. Нужно создать среду доверия между государством и частными инвесторами. Государство должно брать на себя те риски, к которым частники не готовы. И для этого ВЭБ – прекраснейшая платформа, поскольку у него очень правильное позиционирование между бизнесом, государством и остальным миром. И на это будут нацелены все институты развития в ближайшие годы", - заключил Сакович.