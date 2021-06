https://ria.ru/20210603/eilish-1735388298.html

Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов

Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов - РИА Новости, 03.06.2021

Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов

Певица Билли Айлиш представила на YouTube клип на трек "Lost cause", который войдет в грядущий альбом исполнительницы "Happier than ever". За 16 часов видео... РИА Новости, 03.06.2021

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Певица Билли Айлиш представила на YouTube клип на трек "Lost cause", который войдет в грядущий альбом исполнительницы "Happier than ever". За 16 часов видео набрало десять миллионов просмотров и почти полтора миллиона лайков. В ролике обладательница нескольких премий "Грэмми" устраивает стильную пижамную вечеринку в просторном доме. Вместе с подругами (мужчин не позвали) поп-звезда дурачится, примеряет вещи бойфренда, танцует и играет в "Твистер". Параллельно Айлиш поет о безработном мужчине, который не мог ей даже подарить цветы. Релиз альбома "Happier than ever" запланирован на 30 июля. Билли Айлиш рассказывала, что это ее "самый любимый проект, который она когда-либо создавала". Известно, что помимо "Lost cause" в сборник также войдут треки "My future", "Therefore I am" и "Your power", которые были представлены ранее.

