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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210603/eilish-1735388298.html
Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов
Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов - РИА Новости, 03.06.2021
Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов
Певица Билли Айлиш представила на YouTube клип на трек "Lost cause", который войдет в грядущий альбом исполнительницы "Happier than ever". За 16 часов видео... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:31
2021-06-03T12:31
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билли айлиш
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Певица Билли Айлиш представила на YouTube клип на трек "Lost cause", который войдет в грядущий альбом исполнительницы "Happier than ever". За 16 часов видео набрало десять миллионов просмотров и почти полтора миллиона лайков. В ролике обладательница нескольких премий "Грэмми" устраивает стильную пижамную вечеринку в просторном доме. Вместе с подругами (мужчин не позвали) поп-звезда дурачится, примеряет вещи бойфренда, танцует и играет в "Твистер". Параллельно Айлиш поет о безработном мужчине, который не мог ей даже подарить цветы. Релиз альбома "Happier than ever" запланирован на 30 июля. Билли Айлиш рассказывала, что это ее "самый любимый проект, который она когда-либо создавала". Известно, что помимо "Lost cause" в сборник также войдут треки "My future", "Therefore I am" и "Your power", которые были представлены ранее.
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шоу-бизнес, youtube, билли айлиш, музыка, новости культуры

Новый клип Билли Айлиш набрал десять миллионов просмотров за 16 часов

12:31 03.06.2021
 
© Фото : Youtube-канал Billie EilishBillie Eilish - Lost Cause
Billie Eilish - Lost Cause - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Youtube-канал Billie Eilish
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Певица Билли Айлиш представила на YouTube клип на трек "Lost cause", который войдет в грядущий альбом исполнительницы "Happier than ever". За 16 часов видео набрало десять миллионов просмотров и почти полтора миллиона лайков.
В ролике обладательница нескольких премий "Грэмми" устраивает стильную пижамную вечеринку в просторном доме. Вместе с подругами (мужчин не позвали) поп-звезда дурачится, примеряет вещи бойфренда, танцует и играет в "Твистер".
Параллельно Айлиш поет о безработном мужчине, который не мог ей даже подарить цветы.
"У меня от ее голоса каждый раз мурашки по коже. Ангельский", "Билли выглядит такой счастливой в этом клипе", — поделились впечатлением о видео зрители.
Релиз альбома "Happier than ever" запланирован на 30 июля. Билли Айлиш рассказывала, что это ее "самый любимый проект, который она когда-либо создавала". Известно, что помимо "Lost cause" в сборник также войдут треки "My future", "Therefore I am" и "Your power", которые были представлены ранее.
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