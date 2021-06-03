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Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо"

Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо" - РИА Новости, 03.06.2021

Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо"

Коломну, Зарайск, Егорьевск, Волоколамск, Каширу и другие города Подмосковья включат в состав маршрута "Большое золотое кольцо". Соответствующее соглашение... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:57

2021-06-03T17:57

2021-06-03T17:57

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Коломну, Зарайск, Егорьевск, Волоколамск, Каширу и другие города Подмосковья включат в состав маршрута "Большое золотое кольцо". Соответствующее соглашение власти области подписали на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства региона."Благодаря соглашению дополнительные территории Московской области будут включены в состав туристического маршрута, проходящего по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры — "Большого Золотого кольца", — говорится в сообщении.Уточняется, что в маршрут будут включены также Егорьевск, Воскресенск, Руза, Подольск, что будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

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