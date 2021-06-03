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Туризм
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Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо"
Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо" - РИА Новости, 03.06.2021
Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо"
Коломну, Зарайск, Егорьевск, Волоколамск, Каширу и другие города Подмосковья включат в состав маршрута "Большое золотое кольцо". Соответствующее соглашение... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:57
2021-06-03T17:57
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Коломну, Зарайск, Егорьевск, Волоколамск, Каширу и другие города Подмосковья включат в состав маршрута "Большое золотое кольцо". Соответствующее соглашение власти области подписали на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства региона."Благодаря соглашению дополнительные территории Московской области будут включены в состав туристического маршрута, проходящего по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры — "Большого Золотого кольца", — говорится в сообщении.Уточняется, что в маршрут будут включены также Егорьевск, Воскресенск, Руза, Подольск, что будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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туризм, туристы, зарайск, новости - туризм, коломна, волоколамск, кашира

Коломну, Зарайск, Волоколамск и Каширу включат в "Большое золотое кольцо"

17:57 03.06.2021
 
© Depositphotos / yulenochekkСоборная площадь в Коломне
Соборная площадь в Коломне - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / yulenochekk
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Коломну, Зарайск, Егорьевск, Волоколамск, Каширу и другие города Подмосковья включат в состав маршрута "Большое золотое кольцо". Соответствующее соглашение власти области подписали на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Благодаря соглашению дополнительные территории Московской области будут включены в состав туристического маршрута, проходящего по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры — "Большого Золотого кольца", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в маршрут будут включены также Егорьевск, Воскресенск, Руза, Подольск, что будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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