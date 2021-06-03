https://ria.ru/20210603/donbass-1735486863.html
В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе
В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021
В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:01
2021-06-03T18:01
2021-06-03T18:01
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/28/1523722828_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_4a6639eaae0962a9dcf3ea2496c7f404.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых пунктов в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210602/donbass-1735342327.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152372/28/1523722828_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_5a40c15ba8b8a1d8814320ffbbc5f187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире