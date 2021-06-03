https://ria.ru/20210603/donbass-1735486863.html

В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе

В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021

В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:01

2021-06-03T18:01

2021-06-03T18:01

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых пунктов в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210602/donbass-1735342327.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире