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В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе
В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021
В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:01
2021-06-03T18:01
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых пунктов в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о военной технике ВСУ в жилых районах в Донбассе

18:01 03.06.2021
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении техники украинских силовиков в жилых районах населённых пунктов в Донбассе.

"Выявлено размещение ...трех боевых машин пехоты БМП-1 вблизи частных домостроений в Сухой Балке, а также пяти боевых машин пехоты БМП-1 в спальном районе населённого пункта Белая Гора", - сообщил журналистам представитель оборонного ведомства.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Вчера, 23:20
Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
 
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