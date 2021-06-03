https://ria.ru/20210603/dollar-1735450710.html

Эксперт предположил, каким образом Минфин избавится от долларов в ФНБ

Эксперт предположил, каким образом Минфин избавится от долларов в ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021

Эксперт предположил, каким образом Минфин избавится от долларов в ФНБ

Решение министерства финансов РФ в течение месяца сократить долю доллара до нуля в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на курсе... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:25

2021-06-03T15:25

2021-06-03T15:25

россия

фонд национального благосостояния россии

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение министерства финансов РФ в течение месяца сократить долю доллара до нуля в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на курсе нацвалюты, хотя конкретный механизм такой корректировки портфеля и не до конца пока ясен, сказал РИА Новости управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин.Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.Сусин отметил, что пока из этого заявления не понятно, как это будет делаться: будет ли это операция с резервами Центрального банка, будет ли ЦБ в интересах Минфина продавать доллары и покупать, скажем, евро и юани."С точки зрения того, что уже есть в ФНБ, Минфин будет продавать доллары через ЦБ. Возможно, частично эта продажа будет внутренней – часть долларов, которые есть в ФНБ, заменят золотом, это значит, что Банк России получит доллары со счетов ФНБ и зачислит золото. Наверное, на первом этапе, если это будет делаться в течение месяца, Минфин просто внутри баланса ЦБ заменит доллары на другие валюты", - предположил он.Эксперт добавил, что с точки зрения текущих покупок валюты по бюджетному правилу Минфин получает рубли (например, нефтегазовые компании платят налоги в рублях), и часть из этих рублевых налоговых поступлений ведомство до сих пор конвертировало на рынке в доллары и евро. Соответственно, в дальнейшем Минфин просто перестанет покупать доллары, а будет покупать фунты, евро, иены, юани – недолларовые валюты, резюмировал он.Что же касается влияния такого решения на курс рубля, то другие опрошенные агентством эксперты, а также первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов видят его нейтральным. С ними солидарен и Сусин. "На курсе рубля это никак не скажется. Если Банк России те доллары, которые он получит от Минфина, конвертирует в другие валюты, это может оказать некоторое влияние на курсы других валют: например, на курс "доллар-евро", "юань-доллар" и так далее. Но учитывая ликвидность этих рынков, это влияние не будет значительным", - пояснил он.

https://ria.ru/20210603/dollar-1735431365.html

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735433811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика