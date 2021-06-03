https://ria.ru/20210603/dollar-1735445764.html

Володин оценил решение вывести доллар из ФНБ

Володин оценил решение вывести доллар из ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021

Володин оценил решение вывести доллар из ФНБ

Решение вывести доллар из структуры ФНБ стало последовательным шагом, укрепляющим финансово-экономический суверенитет России, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:01

2021-06-03T15:01

2021-06-03T15:01

россия

цены на нефть

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

госдума рф

вячеслав володин

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение вывести доллар из структуры ФНБ стало последовательным шагом, укрепляющим финансово-экономический суверенитет России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ."Правильно поддержать это решение. В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном. Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России", - написал Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735433811.html

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россия, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, госдума рф, вячеслав володин, экономика