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Под Воронежем на даче обрушились перекрытия, могли пострадать дети

Под Воронежем на даче обрушились перекрытия, могли пострадать дети - РИА Новости, 03.06.2021

Под Воронежем на даче обрушились перекрытия, могли пострадать дети

Трое детей могут находиться под завалами после обрушения плит перекрытия в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:17

2021-06-03T19:17

2021-06-03T19:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Трое детей могут находиться под завалами после обрушения плит перекрытия в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, на место происшествия уже прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов.

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия