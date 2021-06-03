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Под Воронежем на даче обрушились перекрытия, могли пострадать дети
Под Воронежем на даче обрушились перекрытия, могли пострадать дети - РИА Новости, 03.06.2021
Под Воронежем на даче обрушились перекрытия, могли пострадать дети
Трое детей могут находиться под завалами после обрушения плит перекрытия в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:17
2021-06-03T19:17
2021-06-03T19:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Трое детей могут находиться под завалами после обрушения плит перекрытия в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, на место происшествия уже прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия