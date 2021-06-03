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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/chizhov-1735506000.html
Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского
Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского - РИА Новости, 03.06.2021
Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения ЕС в якобы использовании Москвой боевого химического вещества, пошутил, что... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:12
2021-06-03T19:42
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир чижов
евросоюз
главное разведывательное управление рф
общество
в мире
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения ЕС в якобы использовании Москвой боевого химического вещества, пошутил, что Александра Македонского в свое время отправили Александр Петров и Руслан Боширов, которых на Западе называют сотрудниками ГРУ.Он отметил, что отношения Москвы и Брюсселя находятся в плачевном состоянии и продолжают развиваться по негативному сценарию. По словам Чижова, Евросоюз загнал себя в ловушку, увязав нормализацию отношений с выполнением минских соглашений, которые саботируются Киевом с целью сохранения санкций ЕС против Москвы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Чижов пошутил об отравлении Македонского "Новичком"
Чижов, говоря об обвинениях в адрес России, пошутил, что и Александра Македонского отравили Петров и Боширов
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов, евросоюз, главное разведывательное управление рф, общество, в мире, политика

Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского

19:12 03.06.2021 (обновлено: 19:42 03.06.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения ЕС в якобы использовании Москвой боевого химического вещества, пошутил, что Александра Македонского в свое время отправили Александр Петров и Руслан Боширов, которых на Западе называют сотрудниками ГРУ.
"Нашим недоброжелателям зачастую, к сожалению, даже фантазии теперь не хватает. То и дело появляются одни и те же версии о некой химической субстанции, которая почему-то никого не убивает, такая страшная. И всего две фамилии людей, которые занимаются вот организацией тех или иных акций. Ну я, чтобы закрыть эту тему, скажу, признаюсь: Александра Македонского отравили "Новичком" Петров и Боширов", - сказал Чижов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что отношения Москвы и Брюсселя находятся в плачевном состоянии и продолжают развиваться по негативному сценарию. По словам Чижова, Евросоюз загнал себя в ловушку, увязав нормализацию отношений с выполнением минских соглашений, которые саботируются Киевом с целью сохранения санкций ЕС против Москвы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
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