https://ria.ru/20210603/chizhov-1735506000.html

Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского

Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского - РИА Новости, 03.06.2021

Чижов пошутил о причастности России к отравлению Александра Македонского

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения ЕС в якобы использовании Москвой боевого химического вещества, пошутил, что... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:12

2021-06-03T19:12

2021-06-03T19:42

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир чижов

евросоюз

главное разведывательное управление рф

общество

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735508879_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b4920dc66131658e611385748c51b626.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения ЕС в якобы использовании Москвой боевого химического вещества, пошутил, что Александра Македонского в свое время отправили Александр Петров и Руслан Боширов, которых на Западе называют сотрудниками ГРУ.Он отметил, что отношения Москвы и Брюсселя находятся в плачевном состоянии и продолжают развиваться по негативному сценарию. По словам Чижова, Евросоюз загнал себя в ловушку, увязав нормализацию отношений с выполнением минских соглашений, которые саботируются Киевом с целью сохранения санкций ЕС против Москвы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чижов пошутил об отравлении Македонского "Новичком" Чижов, говоря об обвинениях в адрес России, пошутил, что и Александра Македонского отравили Петров и Боширов 2021-06-03T19:12 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов, евросоюз, главное разведывательное управление рф, общество, в мире, политика