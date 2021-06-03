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В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки

В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 03.06.2021

В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки

Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:37

2021-06-03T09:37

2021-06-03T13:23

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону в четверг."Следственно-оперативные действия в министерстве проводятся региональным УФСБ. По материалам УФСБ России по региону следственным управлением СКРФ по области возбуждено уголовное дело в отношении (первого) замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.В пресс-службе правительства региона РИА Новости добавили, что правительство области в курсе случившегося, следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание замминистра строительства Челябинской области Первый замминистра строительства Челябинской области Белавкин подозревается в получении от бизнесмена взятки в размере более 1 млн рублей. Он задержан. 2021-06-03T09:37 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинская область, происшествия