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В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки
В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 03.06.2021
В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки
Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:37
2021-06-03T13:23
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону в четверг."Следственно-оперативные действия в министерстве проводятся региональным УФСБ. По материалам УФСБ России по региону следственным управлением СКРФ по области возбуждено уголовное дело в отношении (первого) замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.В пресс-службе правительства региона РИА Новости добавили, что правительство области в курсе случившегося, следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.
челябинская область
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание замминистра строительства Челябинской области
Первый замминистра строительства Челябинской области Белавкин подозревается в получении от бизнесмена взятки в размере более 1 млн рублей. Он задержан.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинская область, происшествия
В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону в четверг.
2021-06-03T09:37
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В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки

09:37 03.06.2021 (обновлено: 13:23 03.06.2021)
 
© Fotolia / BernadВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / Bernad
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону в четверг.
"Следственно-оперативные действия в министерстве проводятся региональным УФСБ. По материалам УФСБ России по региону следственным управлением СКРФ по области возбуждено уголовное дело в отношении (первого) замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.
В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости добавили, что правительство области в курсе случившегося, следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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