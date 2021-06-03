https://ria.ru/20210603/chinovnik-1735364483.html
В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки
В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 03.06.2021
В Челябинской области замминистра заподозрили в получении взятки
Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:37
2021-06-03T09:37
2021-06-03T13:23
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/91371/93/913719377_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59f425b2ac4a7472c97539ab93b1943a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону в четверг."Следственно-оперативные действия в министерстве проводятся региональным УФСБ. По материалам УФСБ России по региону следственным управлением СКРФ по области возбуждено уголовное дело в отношении (первого) замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.В пресс-службе правительства региона РИА Новости добавили, что правительство области в курсе случившегося, следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/91371/93/913719377_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6d58645d0d8b2e53643f50fd5ac32a5c.jpg
Задержание замминистра строительства Челябинской области
Первый замминистра строительства Челябинской области Белавкин подозревается в получении от бизнесмена взятки в размере более 1 млн рублей. Он задержан.
2021-06-03T09:37
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области
, он подозревается в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России
по региону в четверг.
"Следственно-оперативные действия в министерстве проводятся региональным УФСБ. По материалам УФСБ России по региону следственным управлением СКРФ по области возбуждено уголовное дело в отношении (первого) замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.
В следственном управлении СК
РФ по региону в настоящее время не прокомментировали возбуждение уголовного дела.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости добавили, что правительство области в курсе случившегося, следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.