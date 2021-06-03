https://ria.ru/20210603/blogery-1735482431.html

Жаров ответил на вопрос о законодательном регулировании блогеров

Жаров ответил на вопрос о законодательном регулировании блогеров - РИА Новости, 03.06.2021

Жаров ответил на вопрос о законодательном регулировании блогеров

Вопрос законодательного регулирования деятельности блогеров в повестке дня не стоит, они не являются СМИ, с такой позицией выступил генеральный директор... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:36

2021-06-03T17:36

2021-06-03T18:00

александр жаров

петербургский международный экономический форум

россия

газпром-медиа холдинг

медиа - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вопрос законодательного регулирования деятельности блогеров в повестке дня не стоит, они не являются СМИ, с такой позицией выступил генеральный директор "Газпром-медиа Холдинга" Александр Жаров."Блогеры – не СМИ. Обратимся к закону о средствах массовой информации: у них нет редакции. Блогеры – активные акторы массовой коммуникации. Это формирующаяся новая среда", - рассказал Жаров на ПМЭФ.Но при этом, по мнению медиаменеджера, при появлении "миллионов зрителей и денег" блогеры "начинают двигаться в сторону СМИ".Он также объяснил, почему нельзя доверять информации блогеров."Поскольку эта новая медийная общность (блогосфера - ред.) структурируется, то информация, которую они передают, пока не структурирована, а значит, доверять ей нельзя, к сожалению. Все это произойдет в ближайшие годы: кто-то из них станет СМИ, а кто-то уйдет в Лету", - рассказал Жаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html

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александр жаров, россия, газпром-медиа холдинг, медиа - общество, общество