https://ria.ru/20210603/blogery-1735482431.html
Жаров ответил на вопрос о законодательном регулировании блогеров
Жаров ответил на вопрос о законодательном регулировании блогеров - РИА Новости, 03.06.2021
Жаров ответил на вопрос о законодательном регулировании блогеров
Вопрос законодательного регулирования деятельности блогеров в повестке дня не стоит, они не являются СМИ, с такой позицией выступил генеральный директор... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:36
2021-06-03T17:36
2021-06-03T18:00
александр жаров
петербургский международный экономический форум
россия
газпром-медиа холдинг
медиа - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вопрос законодательного регулирования деятельности блогеров в повестке дня не стоит, они не являются СМИ, с такой позицией выступил генеральный директор "Газпром-медиа Холдинга" Александр Жаров."Блогеры – не СМИ. Обратимся к закону о средствах массовой информации: у них нет редакции. Блогеры – активные акторы массовой коммуникации. Это формирующаяся новая среда", - рассказал Жаров на ПМЭФ.Но при этом, по мнению медиаменеджера, при появлении "миллионов зрителей и денег" блогеры "начинают двигаться в сторону СМИ".Он также объяснил, почему нельзя доверять информации блогеров."Поскольку эта новая медийная общность (блогосфера - ред.) структурируется, то информация, которую они передают, пока не структурирована, а значит, доверять ей нельзя, к сожалению. Все это произойдет в ближайшие годы: кто-то из них станет СМИ, а кто-то уйдет в Лету", - рассказал Жаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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александр жаров, россия, газпром-медиа холдинг, медиа - общество, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Вопрос законодательного регулирования деятельности блогеров в повестке дня не стоит, они не являются СМИ, с такой позицией выступил генеральный директор "Газпром-медиа Холдинга
" Александр Жаров
.
"Блогеры – не СМИ. Обратимся к закону о средствах массовой информации: у них нет редакции. Блогеры – активные акторы массовой коммуникации. Это формирующаяся новая среда", - рассказал Жаров на ПМЭФ
.
Но при этом, по мнению медиаменеджера, при появлении "миллионов зрителей и денег" блогеры "начинают двигаться в сторону СМИ".
"Вопрос регулирования – мне кажется, что в блогерском сообществе сейчас существует запрос тех рамок и тех границ, которые защитят их уже как формирующиеся коммерческие структуры. Но вопрос законодательного регулирования, мне кажется, он вообще не стоит", - считает Жаров.
Он также объяснил, почему нельзя доверять информации блогеров.
"Поскольку эта новая медийная общность (блогосфера - ред.) структурируется, то информация, которую они передают, пока не структурирована, а значит, доверять ей нельзя, к сожалению. Все это произойдет в ближайшие годы: кто-то из них станет СМИ, а кто-то уйдет в Лету", - рассказал Жаров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.