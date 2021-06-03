https://ria.ru/20210603/biznes-1735441600.html

Путин пообещал поддержку бизнесу

Путин пообещал поддержку бизнесу - РИА Новости, 03.06.2021

Путин пообещал поддержку бизнесу

Россия будет не только уверенно выходить из сложной экономической ситуации после пандемии, но и выйдет на новые рубежи, правительство будет делать все, чтобы... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:52

2021-06-03T14:52

2021-06-03T14:55

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия будет не только уверенно выходить из сложной экономической ситуации после пандемии, но и выйдет на новые рубежи, правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес, заявил президент России Владимир Путин.Путин дистанционно принял участие в церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ."Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир, ...но без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все, чтобы вас поддержать", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20210524/biznes-1733716800.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика