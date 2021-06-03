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Петербургский международный экономический форум
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Путин пообещал поддержку бизнесу
Путин пообещал поддержку бизнесу - РИА Новости, 03.06.2021
Путин пообещал поддержку бизнесу
Россия будет не только уверенно выходить из сложной экономической ситуации после пандемии, но и выйдет на новые рубежи, правительство будет делать все, чтобы... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:52
2021-06-03T14:55
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия будет не только уверенно выходить из сложной экономической ситуации после пандемии, но и выйдет на новые рубежи, правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес, заявил президент России Владимир Путин.Путин дистанционно принял участие в церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ."Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир, ...но без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все, чтобы вас поддержать", - сказал глава государства.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Путин пообещал поддержку бизнесу

14:52 03.06.2021 (обновлено: 14:55 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия будет не только уверенно выходить из сложной экономической ситуации после пандемии, но и выйдет на новые рубежи, правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес, заявил президент России Владимир Путин.
Путин дистанционно принял участие в церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ.
"Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир, ...но без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все, чтобы вас поддержать", - сказал глава государства.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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